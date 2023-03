5 curiosità su Assassin's Creed: Lama Celata, profezia Maya e il miglior protagonista

Da oltre 15 anni Assassin's Creed è una delle più solide certezze del panorama videoludico. La serie Ubisoft si è imposta sul mercato a suon di avventure coinvolgenti ed affascinanti, attirando l'attenzione di milioni di giocatori sparsi in tutto il mondo.

Con una storia così lunga e destinata ad ampliarsi ancora di più nei prossimi anni (ecco a tal proposito quanti giochi di Assassin's Creed sono attualmente in sviluppo), di dettagli, aneddoti e retroscena sulla serie se ne possono trovare a non finire. Ecco di seguito cinque curiosità su Assassin's Creed che vale la pena conoscere.

Nata da una costola di Prince of Persia

Forse non tutti sanno che, in origine, il primissimo Assassin's Creed era stato concepito come uno spin-off di Prince of Persia, altra nota serie di Ubisoft. Prince of Persia Assassins, questo il nome del gioco pensato all'epoca, venne concepito nel 2004 ma si è poi evoluto in un gioco a parte dando così vita alla celebre avventura con protagonista Altair. Del prototipo originale esiste anche una testimonianza video che mostra già vari punti in comune con il gioco definitivo.

Il protagonista più amato

Nonostante dozzine di giochi tra principali e spin-off, ed una moltitudine di protagonisti carismatici, ancora oggi a livello globale è Ezio Auditore da Firenze il protagonista più amato e riconosciuto della serie. E' stato del resto anche il protagonista principale apparso nel maggior numero di episodi: Assassin's Creed II, Assassin's Creed Brotherhood e Assassin's Creed Revelations ruotano attorno alla sua figura, senza poi nemmeno dimenticare lo spin-off Assassin's Creed II Discovery.

La profezia Maya

I primi giochi della serie, quelli incentrati su Desmond Miles, ruotano tutti attorno alla famosa profezia Maya sulla fine del mondo del 21 dicembre 2012. Anche se nei giochi i Maya non vengono mai citati esplicitamente, la stessa Ubisoft ha costruito attorno a questa leggenda la base della narrativa ambientata nella fase del presente: Desmond ed i suoi compagni Assassini devono infatti sventare un cataclisma solare che avrebbe spazzato via il genere umano, che si sarebbe verificato proprio il 21 dicembre 2012. I fatti di Assassin's Creed III, ultimo gioco ad avere Desmond come protagonista contemporaneo, si svolgono non a caso proprio a ridosso della fatidica data, con l'apocalisse sventata proprio all'ultimo secondo dal ragazzo (ecco a tal proposito come finisce la storia di Desmond in Assassin's Creed 3).

La prima uccisione con la Lama Celata

La simbolica arma degli Assassini ha origini ancora più antiche rispetto al gruppo stesso. La Lama Celata viene utilizzata per la prima volta nella storia dal persiano Darius (noto anche come Dario o Artabano) nel 465 a.C. per assassinare Serse I, re della Persia. Questa è di fatto la prima volta in assoluto che un omicidio viene commesso tramite la Lama Celata.

Il miglior Assassin's Creed

Con così tanti giochi all'attivo è difficile decretare qual è il miglior Assassin's Creed mai realizzato fino ad oggi. Basandoci su quanto riportato da Metacritic, però, un chiaro vincitore sembra emergere: si tratta infatti di Assassin's Creed II, la prima avventura con protagonista Ezio. La versione PS3 del gioco vanta una media di 91 basata su 70 diverse recensioni e, ad oggi, è il risultato più alto mai raggiunto da un esponente della serie Ubisoft.