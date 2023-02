5 curiosità su Atomic Heart: da Jensen Ackles alle gemelle robotiche

Dopo diversi anni di sviluppo, Atomic Heart ha fatto finalmente il suo esordio su PC e console PlayStation e Xbox. L'opera targata Mundfish si presenta come un FPS dagli elementi ruolistici ricco di stile ed ambientato in uno scenario evocativo basato su un'immaginaria Unione Sovietica del 1955.

Prima di immergervi in scenari tanto affascinanti quanto minacciosi nei panni dell'agente P-3, eccovi cinque dettagli e curiosità da sapere su Atomic Heart, ora disponibile anche per tutti gli abbonati a Xbox Game Pass.

C'è Jensen Ackles in Atomic Heart?

Le gemelle robotiche

I più attenti tra di voi si ricorderanno di aver visto un trailer di Atomic Heart con Jensen Ackles L'attore di Supernatural e The Boys è effettivamente comparso in un trailer promozionale, ma appare anche nel gioco? Purtroppo no,e in gioco non c'è traccia della star. Peccato!

Ad aver attirato l'attenzione dei giocatori nel corso degli anni, oltre alle potenzialità del gameplay e gli evocativi scenari alla base del gioco, ci sono in particolare le due gemelle robot. Sebbene nel gioco ricoprano il ruolo di guardie del corpo del dottor Dmitry Sechenov, le creature robotiche sono velocemente entrate nell'immaginario collettivo dei fan, divenendo dunque centrali nella campagna marketing volta a pubblicizzare il gioco. A renderle ancora più affascinanti è il loro affascinante design, che sembra provenire direttamente dalla creatività dell'artista giapponese Hajime Sorayama.

Arte sovietica

Il suo merito maggiore in termini artistici è quello di mettere in risalto l'estetica e l'arte sovietica. Mai prima d'ora, infatti, un videogioco aveva puntato così forte su questo tipo di direzione artistica, qui messa fortemente in risalto da Atomic Heart per conferire maggiore unicità al prodotto, permettendogli di distinguersi dalla massa delle altre produzioni open world sul mercato. Tra uno scontro e l'altro, ci saranno sicuramente tanti momenti in cui fermarsi per ammirare i capolavori estetici ideati da Mundfish, capaci di togliere il fiato con la loro bellezza unica.

Chi è P-3?

Tra combattimenti, esplorazione ed estetica, non bisogna nemmeno dimenticarsi del protagonista di Atomic Heart, il maggiore P-3. Il suo vero nome è Sergey Nechaev ed è un soldato con una lunga esperienza alle spalle, noto tuttavia anche per la sua arroganza ed un carattere cupo. Nel suo corpo sono stati inoltre numerosi impianti cibernetici dal dottor Sechenov che, oltre a salvargli la vita, hanno ulteriormente potenziato le sue capacità in combattimento. P-3 è in ogni caso convinto che non bisogna fidarsi di alcuna creatura robotica, ed è determinato scoprire la verità su cosa sta accadendo della Facility 3826.

Un "guanto" per amico

L'alleato più prezioso di P-3 nel corso della sua missione si materializza nella forma di un guanto meccanico, il Polymer Glove, l'unico essere robotico a non aver perso il controllo nella Facility 3826. Non solo si tratterà di una preziosa guida attraverso la minacciosa area, ma il protagonista potrà usarlo a proprio vantaggio in battaglia: tramite il guanto, P-3 può infatti sferrare potenti attacchi elementali a base di ghiaccio, fuoco ed elettricità, da combinare con l'azione delle normali armi da fuoco per massimizzare i danni. In più, il Polymer Glove può anche creare scudi difensivi utili per respingere l'offensiva nemica, regalando ulteriori vantaggi in combattimento.

