5 curiosità su Elden Ring che probabilmente ancora non conoscete

L'ultimo capolavoro sviluppato da From Software nasconde all'interno del proprio mondo aperto ancora moltissimi segreti e dettagli da scoprire, dei quali probabilmente la maggior parte dei giocatori non è a conoscenza. Ecco quindi cinque curiosità su Elden Ring.

Probabile citazione a Death Stranding

All'interno di Elden Ring esiste una meccanica particolare, nascosta e mai realmente citata esplicitamente dagli sviluppatori, legata alla componente multigiocatore asincrona. Ogni volta che fornirete un feedback positivo ad un messaggio lasciato sul terreno da un altro giocatore, infatti, guadagnerete una piccola quantità di energia. Questo particolare sistema di ricompensa per le recensioni ai messaggi ricorda da vicino quanto già visto all'interno di Death Stranding, titolo nel quale la gestione dei "Mi Piace" da assegnare ai messaggi e alle creazioni degli altri giocatori era una meccanica centrale nell'esperienza ludica.

Serve un'emoticon per completare una quest secondaria

Come sicuramente sapete, anche in Elden Ring From Software ha inserito una grande quantità di emoticon, che possono essere trovate durante l'avventura ed utilizzate per interagire con gli altri giocatori nelle sessioni multiplayer. Esiste tuttavia anche una missione secondaria che richiede l'utilizzo di una di questi simboli per essere completata: stiamo parlando della quest relativa al personaggio di Boc, che potrete incontrare nei sotterranei della capitale Leyndell. Per ottenere il finale migliore, quando Boc dirà di ritenersi brutto, dovrete eseguire l'emoticon chiamata Sei Bellissimo.

L'uso dei Cuori di Drago modifica l'aspetto del vostro personaggio

L'Interregno ospita al suo interno numerosi draghi, che potrete affrontare ed abbattere durante la vostra avventura. Ogni volta che ne sconfiggerete uno, otterrete come ricompensa un oggetto chiamato Cuore di Drago: questi possono poi essere utilizzati presso la Chiesa della Comunione Draconica per ottenere nuovi incantesimi e stregonerie. Questa utile meccanica nasconde però un oscuro e misterioso segreto: mano a mano che spenderete i vostri Cuori di Drago, gli occhi del vostro personaggio cambieranno colore, assumendo sempre più una sfumatura gialla brillante, simile a quella dovuta alla Fiamma della Frenesia.

La forma dell'Interregno richiama quella di un dito

Tutti coloro che hanno giocato, anche solo parzialmente, ad Elden Ring sanno che il titolo possiede una particolare mitologia, nella quale trovano posto molti elementi ispirati al concetto di dita - come le Due Dita e le Tre Dita, espressioni di due volontà opposte durante l'avventura, ma anche tutti gli oggetti per il multigiocatore a forma di dita. Ebbene, osservando la mappa del gioco nella sua interezza è possibile notare che anche la forma dell'Interregno richiama quella di un dito, torto e ricurvo: le vette dei giganti corrispondono alla base del dito, mentre le terre di Caelid rappresentano la punta. Se volete saperne di più sulla mitologia del gioco, vi rimandiamo al nostro speciale dedicato alla spiegazione della lore di Elden Ring.

Il mistero delle Rune che scompaiono al Castello Grantempesta

Durante le vostre esplorazioni all'interno del Castello Grantempesta vi sarà sicuramente capitato di morire più di una volta, e non appena recuperate le rune perse vi sarete accorti che una parte di esse era sparita. Ebbene, non si tratta di un bug come si potrebbe immaginare, ma di un mistero nascosto legato ad un particolare personaggio. Stiamo parlando dello strano soggetto che incontrerete alle porte del castello, il quale vi darà un consiglio riguardo la strada da prendere per intrufolarvi nella fortezza senza essere notati. Questo personaggio, tuttavia, rivelerà i suoi scopi malvagi rubandovi parte delle rune ad ogni vostra morte.

Queste sono solo alcune delle curiosità e dei misteri nascosti all'interno del gioco, e sicuramente il nuovo DLC di Elden Ring chiamato Shadow of the Erdtree ne porterà con sé molti altri ancora.