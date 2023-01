5 curiosità su The Witcher 3 che sicuramente non conoscete

The Witcher 3 Wild Hunt è uno dei videogiochi più acclamati e venduti degli ultimi anni, un gioco che nasconde tantissimi segreti, easter egg e curiosità da scoprire anche a quasi otto anni dal lancio. Ecco cinque curiosità su The Witcher 3 che secondo noi ancora non conoscete...

Geralt di Rivia... o forse no?

L'appellativo Geralt di Rivia farebbe pensare alla città di provenienza dello Strigo, ma in realtà non è così e Geralt non è nato a Rivia bensì nel regno di Kaedwen. E' vero però che Geralt si è stabilito sin da giovanissimo a Rivia ed abbia imparato l'accento del luogo, adottando il nome di Geralt Roger Eric du Haute-Bellegarde.

La nave fantasma

E' uno degli easter egg di The Witcher 3 più famosi in assoluto, parliamo della nave fantasma che compare a Skellige, nei pressi delle isole Hindarsfjall e An Skellig. Questa imbarcazione di colore blu appare ogni notte all'una precisa, non è possibile interagire in alcun modo con la barca e pochi secondi dopo la sua apparizione, scompare misteriosamente.

Quanto tempo serve per girare tutta la mappa?

Quanto è grande la mappa di The Witcher? E' immensa e misura circa 144 chilometri quadrati, parliamo di una mappa 35 volte più grande di quella di The Witcher 2 Assassin's of Kings e del 20% più vasta rispetto a quella di The Elder Scrolls V Skyrim di Bethesda. Idealmente, per percorrerla tutta a cavallo servono circa 40 minuti.

La foto nascosta del team di sviluppo

Curioso easter egg nascosto in The Witcher 3 Blood & Wine, sulla cima del Monte Gorgone è possibile trovare un quadro tra due colonne che raffigura in realtà una foto dei membri del team di sviluppo di CD Projekt RED, l'intero staff di The Witcher 3 in una manciata di pixel colorati, un tributo agli artisti e ai programmatori che hanno dato vita ad uno dei giochi più amati di sempre.

Quanti anni ha Geralt?

E' una domanda ricorrente, ma sappiate che Geralt di Rivia non è giovanissimo, nonostante il fisico atletico e scattante e la mente lucidissima, lo Strigo ha una età vicina ai 100 anni. Sebbene la sua età non sia mai stata resa nota, da un dialogo con Vesemir capiamo che Geralt "non è troppo lontano dal centesimo compleanno", idealmente all'inizio di The Witcher 3, Geralt dovrebbe avere circa 90 anni.