5 demo gratis incredibili dallo Steam Next Fest che dovete scaricare subito

Dal 5 al 12 febbraio è in corso lo Steam Next Fest con centinaia di demo gratis dei prossimi giochi in uscita sul marketplace di Valve. Orientarsi con una simile quantità di contenuti non è semplice ma state tranquilli, ci pensiamo noi segnalandovi le cinque migliori demo giocabili dello Steam Next Fest.

Indika

Un gioco narrativo in terza persona, ambientato in una Russia alternativa di fine XIX secolo, dove le visioni religiose del paese si scontrano con la dura realtà dei fatti. Gli sviluppatori descrivono il gioco con questa sinossi "la storia di una giovane suora in viaggio con un insolito compagno al suo fianco, il diavolo."

Scarica la demo di Indika

Welcome to Paradize

Il paradiso non è proprio come ce lo immaginiamo e in Welcome to Paradize è pieno di zombie! Un gioco molto interessante per chi ama i survival shooter con elementi crafting, con l'aggiunta di migliaia di non morti. Da provare!

Scarica la demo di Welcome to Paradiz

Maniac

Siete pieni di stress? State pensando di lasciare l'auto sulla strada come Michael Douglas in Un giorno di ordinaria follia? Non fatelo, dateci retta, e provate la demo di Maniac. Un ritorno alla filosofia dei primi Grand Theft Auto con visuale isometrica, potrebbe piacervi.

Ultros

Recentemente abbiamo intervistato gli sviluppatori di Ultros che ci hanno raccontato le origini di questo Metroidvania psichedelico ispitato sì a Castlevania Symphony of the Night ma anche a Viewtiful Joe e Guacamelee! Esce il 13 febbraio, la demo su Steam è consigliatissima.

#Drive Rally

Negli anni '90 i videogiochi di rally andavano fortissimo, pensiamo a SEGA Rally ad esempio, ma anche a Colin McRae Rally ad esempio o V-Rally di Ubisoft. #Drive Rally nasce per riportare in voga quello stile e le emozioni dei giochi di guida su sterrato dell'epoca. Ci riuscirà? La demo promette bene, scaricatela subito da Steam.