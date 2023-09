Starfield: 5 dettagli incredibili sotto i vostri occhi che non avete ancora visto

Con i suoi già 6 milioni di giocatori, Starfield è il più grande lancio di Bethesda. L'RPG a tema spaziale che fa dell’esplorazione uno dei propri obiettivi primari. Ricco di contenuti da scoprire, nasconde numerosi dettagli e omaggi che a prima vista possono sfuggire. Avete mai notato quelli che vi elenchiamo in questo articolo?

Il casco con la scritta Don’t use

Come ogni buon astronauta sa, il casco è ben più che un accessorio ed è vitale per esplorare lo spazio. Nel corso del gioco, però, può capitare di imbattersi in un casco sul quale è attacco del nastro adesivo con la scritta “Don’t use” (Non usare). Se scegliamo di ignorare bellamente questo avvertimento e ci appropriamo del casco per usarlo, ecco che la nostra visuale sarà parzialmente oscurata dalla striscia di nastro adesivo. D’altronde, eravamo stati avvertiti di non usarlo (se volete, è comunque possibile nascondere tuta e casco in Starfield).

Shard, Empire Building e Piramidi svettano ancora

Quasi immuni al passaggio del tempo, nell’universo di Starfield vediamo ancora torreggiare numerosi punti di riferimento ereditati dal nostro amabile pianeta Terra. Tra questi svetta lo Shard (detto “La Scheggia”, in italiano), progettato dall’architetto italiano Renzo Piano. Si tratta del grattacielo più alto di tutto il Regno Unito, nonché l’edificio più alto di tutta l’Europa occidentale. Non soltanto: possiamo individuare anche tracce delle piramidi d’Egitto, dilaniate dal corso degli anni ma ancora in piedi, e l’Empire State Building, una delle principali attrazioni di New York, seppur in stato di totale abbandono.

Estensione della Garanzia

Saremo anche nel futuro, a molti anni di distanza dai giorni nostri, eppure alcune arti non muoiono mai. Non stiamo parlando di prodigiosi talenti conservati con cura, quanto della brutta abitudine di truffare il prossimo. In Starfield, infatti, è possibile imbattersi in navi sconosciute, avvicinandosi alle quali ci verrà detto che la garanzia della nostra attuale astronave è in scadenza. Nonostante il messaggio possa apparire premuroso, si tratta di un imbroglio in piena regola: liquidiamo i truffatori senza troppe cerimonie per evitare di cadere nella loro rete.

Ore senza incidenti

Visitando la città di Cydonia, è possibile notare un cartello con su scritto “Hours Without Incident” (Ore senza incidenti). Potrebbe sembrare un semplice dettaglio per arricchire lo scenario, ma la verità è che si tratta di un vero e proprio contatore. Se proveremo a sparare, o eseguiremo una qualsiasi azione ostile, il conteggio delle ore senza incidenti si azzererà, tenendo traccia delle sciagure in tempo reale. Un promemoria a comportarci bene, o un invito a fare un po’ di baldoria?

L’atterraggio sulla Luna

Starfield è ambientato nel 2330, ma l’universo conserva ancora le tracce dell’atterraggio sulla Luna dell’Apollo 11. Nel gioco possiamo trovare un omaggio a questa pietra miliare dell’esplorazione spaziale compiuta dall’umanità. Esplorando la zona, potremo dunque notare la bandiera americana ancora al suo posto. Non si tratta dell’unico omaggio alle imprese dell'umanità, ma celebra la razza umana in uno dei suoi momenti di più grande gloria.