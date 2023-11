GTA: 5 epici personaggi non protagonisti, da Lance Vance a Lester Crest

I giochi della serie Grand Theft Auto hanno fatto introdotto alcuni dei protagonisti più iconici della storia dei videogiochi, da Tommy Vercetti a CJ, passando per Niko Bellic e il trio Michael, Trevor e Franklin. Dalla penna degli autori di Rockstar sono tuttavia scaturiti anche una serie di iconici personaggi non giocanti.

Il variegato cast della serie di Grand Theft Auto conta un moltitudine di NPC indimenticabili, ma mentre prosegue l'attesa per la pubblicazione del primo trailer di GTA 6 abbiamo ben pensato di accedere la luce dei riflettori su cinque i essi, che risultano essere tra i personaggi preferiti di chi vi scrive.

Lester Crest

Senza Lester Crest, i sogni di gloria dei protagonisti di Grand Theft Auto 5 non sarebbero andati molto lontano. Spesso irritante e rude, è in realtà la mente pianificatrice di tutte le rapine ed influenza in maniera rilevante la storia del gioco. Si tratta, probabilmente, del personaggio non giocante con il maggior screen time di tutta la serie di Rockstar Games. Il suo operato diventa ancora più importante in GTA Online, dove offre un ampio numero di servizi ed incarichi ai videogiocatori.

Lance Vance

Intraprendente, pieno di risorse e ben vestito, Lance Vance si rivela un prezioso alleato per Tommy Vercetti nella conquista di Vice City. Purtroppo, alla fine si rivela un traditore, finendo per essere ucciso dal protagonista. Nonostante la sua svolta, Lance Vance resta uno dei personaggi più interessanti del franchise, inoltre è doppiato da Philip Michael Thomas, l'attore che ha interpretato Ricardo Tubbs della serie Miami Vice, principale fonte d'ispirazione per Grand Theft Auto: Vice City.

Big Smoke

Mai fidarsi delle apparenze. All'inizio di Grand Theft Auto San Andreas Big Smoke appare come un grande amico, nonché membro fondamentale della Grove Street Gang e autore di alcune delle battute più memorabili del gioco, che lo hanno reso famoso persino nella meme culture. Come abbiamo già imparato con Lance Vance, in ogni caso, nel mondo di GTA non ci si può fidare di nessuno: alla fine anche Big Smoke si rivela un traditare, un colpo di scena che lo ha reso tanto odiato quanto memorabile.

Frank Tenpenny

In un franchise come Grand Theft Auto nel quale anche i protagonisti sono dei criminali, dunque delle persone fondamentalmente cattive che si macchiano di omicidi, rapine e quant'altro, i villain riescono ad essere ancor più spregevoli. Frank Tenpenny di Grand Theft Auto: San Andreas è proprio uno di questi. I suoi iconici dialoghi e la sua insolente cattiveria lo elevano tra i personaggi più memorabili della serie. Come se non bastasse, è anche doppiato da Samuel L. Jackson.

Lazlow Jones

Lazlow Jones è il personaggio non giocante più ricorrente della serie, dal momento che la sua voce può essere udita in ben otto capitoli (nove, se ci aggiungiamo anche GTA Online). Si tratta infatti del maleducato, vanitoso, egoista e donnaiolo presentatore che è possibile sentire alla radio. Si tratta di un personaggio memorabile anche e soprattutto perché è basato sull'omonimo scrittore di Rockstar Games Lazlow Jones, che lo ha creato come atto di autoironia. Dopo essere stato solo una voce fino a Grand Theft Auto 4, in GTA 5 fa anche la sua apparizione a schermo, finendo per essere umiliato da Michael e Trevor.