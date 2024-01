5 esclusive Microsoft che vogliamo giocare anche su PS5 e Nintendo Switch

Il rumor sta tenendo banco in queste ore: secondo varie fonti, Microsoft starebbe discutendo di portare alcune esclusive Xbox su PS5 e Nintendo Switch, una possibilità che i dirigenti della casa di Redmond starebbero vagliando con sincero interesse. Ecco allora 5 esclusive Xbox che vorremmo vedere su console PlayStation e Nintendo.

Starfield

Nota bene: abbiamo escluso dalla nostra selezione giochi comeperché al momento le piattaforme di destinazione per questi due titoli non sono state ancora confermate e dunque non sappiamo se si tratti di multipiattaforma o produzioni esclusive.

Inutile negarlo, l'esclusiva Xbox di Starfield ha scontentato i giocatori PlayStation e per mesi non si è parlato d'altro, con feroci critiche rivolte a Microsoft per non aver portato il gioco Bethesda anche su PS5. Che sia arrivato il momento di rimediare, accontentando così i possessori della console Sony? Sicuramente Starfield avrebbe un suo pubblico di riferimento su PS5, ma nel caso bisogna agire velocemente prima che l'entusiasmo si sgonfi.

Hi-Fi Rush

Hi-Fi Rush sarebbe perfetto su Nintendo Switch, un gioco tecnicamente non troppo impegnativo e dal gameplay veloce, perfetto per essere fruito anche in mobilità. Hi-Fi Rush si sposerebbe bene con la natura ibrida della console Nintendo, certo che è però un gioco troppo hardcore per il pubblico più casual. Venderebbe bene? Qualche dubbio c'è.

Senua's Saga Hellblade II

Vale per Hellblade II lo stesso discorso fatto per Starfield: l'esclusiva Xbox di Senua's Saga ha lasciato l'amaro in bocca ai possessori di PS5, considerando anche che Hellblade Senua's Sacrifice era di fatto multipiattaforma. Sulla console Sony il gioco troverebbe sicuramente terreno fertile, considerando che parliamo di un gioco single player di stampo narrativo, genere certamente molto apprezzato dai possessori di PS5, inoltre si prospetta un titolo di alta qualità dal momento che Ninja Theory si aspetta un Metascore superiore a 90 per Senua's Saga Hellblade 2.

Forza Horizon 5

Se parliamo di giochi di corse simulativi, su PlayStation regna Gran Turismo e dunque un Forza Motorsport potrebbe avere vita dura. Ma nel campo dei giochi di corse arcade, Forza Horizon non ha rivali su nessuna piattaforma e dunque il lancio di Forza Horizon 5 su PS5 potrebbe rivelarsi una mossa vincente per conquistare gli amanti del genere che da anni chiedono il rilancio di franchise come MotorStorm.

Sea of Thieves

Il multiplayer piratesco di Rare ha riscosso un buon successo negli anni, coinvolgendo milioni di giocatori sopratutto grazie a Xbox Game Pass. Negli ultimi tempi però l'hype nei confronti del gioco sembra in calo e quale modo migliore per un rilancio se non il debutto su una nuova piattaforma? Certo è che i giochi di questo tipo non sembrano amatissimi dallo zoccolo duro di PlayStation ma a noi non dispiacerebbe vedere giungere Sea of Thieves su PS5, ovviamente con supporto cross-play.