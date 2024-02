5 esclusive PlayStation Vita dimenticate: c'è anche un Silent Hill

Tra le console prodotte da Sony nel corso della sua storia, PlayStation Vita è stata con tutta probabilità la più sfortunata e meno popolare, quantomeno in occidente. A 12 anni dal suo esordio sono in pochi a ricordarla, e di conseguenza si tende a dimenticare anche le esclusive che l'hanno caratterizzata nel corso del tempo.

Di seguito vi citiamo 5 esclusive PS Vita dimenticate, tra giochi degni d'attenzione e altri invece meno brillanti:

Freedom Wars

L'apprezzato e oggi defunto Japan Studio si ritagliò il suo spazio anche sulla seconda console portatile Sony. Il suo gioco più popolare è stato Freedom Wars, un Action/RPG capace anche di ottenere discreti riscontri di critica all'epoca della sua uscita nel corso del 2014. Sfortunatamente è passato piuttosto in sordina e dunque sono in pochi a ricordarlo, ma meriterebbe quantomeno di essere riscoperto anche solo attraverso una semplice partita.

Killzone Mercenary

Secondo spin-off portatile della serie FPS di Guerrilla Games, Killzone Mercenary venne accolto positivamente dalla stampa ma è solitamente il gioco meno ricordato del franchise, di sicuro lontano anni luce dalla popolarità dei capitoli maggiori (a tal proposito, qual è il Killzone più bello?). Nonostante ciò, l'opera firmata Guerrilla Cambridge si dimostrò uno dei giochi tecnicamente più impressionanti su PS Vita e si rivelò godibile grazie in particolare al suo comparto multiplayer, forse uno dei più interessanti mai visti sulla piattaforma.

Silent Hill Book of Memories

Ebbene sì, PS Vita ha avuto il suo Silent Hill esclusivo, sebbene profondamente diverso rispetto agli standard dello storico franchise Konami. Silent Hill Book of Memories era infatti un dungeon crawler a tinte horror, con meccaniche RPG e con visuale dall'alto, che vantava nel suo bestiario anche mostri iconici del brand come Pyramid Head. Nonostante allo sviluppatore Wayforward vada riconosciuto il merito di aver saputo osare, il radicale cambiamento in gameplay, level design ed atmosfere rispetto ai giochi principali non ha convinto critica e pubblico, e Book of Memories si è dunque perso nella nebbia di Silent Hill senza mai più essere riproposto.

Soul Sacrifice

Qui siamo davanti a una delle migliori esclusive per PS Vita. Soul Sacrifice si è rivelato un avvincente Action/RPG con atmosfere coinvolgenti e meccaniche originali, impegnativo al punto giusto e capace di intrattenere per diverse ore. La versione originale risale al 2013, con un'edizione aggiornata, Soul Sacrifice Delta, pubblicata un anno dopo. Il fatto di non aver mai varcato i confini di PS Vita ha tuttavia impedito all'opera targata Marvelous AQL di ampliare la sua fama, rimanendo invece bloccata nell'album dei ricordi.

Unit 13

Oltre ad essere stato uno dei primi giochi per la console Sony, Unit 13 ha segnato anche la fine di Zipper Interactive, studio americano noto per la serie di SOCOM che ha chiuso i battenti poco dopo la pubblicazione del gioco. Unit 13 ottenne riscontri altalenanti all'epoca della sua uscita: venne lodato il suo sistema di controllo ma anche criticato per la sua mancanza di originalità e un'IA nemica poco brillante. In altre parole, il titolo non aveva caratteristiche davvero peculiari che gli permettessero di emergere dalla massa, finendo invece nel dimenticatoio nel giro di poco tempo.

Restando sempre in ambito console portatili Sony, riscopriamo 5 giochi PSP con una grafica incredibile spingendone al massimo le capacità tecniche.