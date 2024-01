5 esclusive PlayStation che starebbero proprio bene su Xbox e Switch 2

Con la crisi dei giochi tripla A che minaccia l'industria e colossi del settore che, come Microsoft, non fanno più segreto di guardare al multipiattaforma per diversificare l'offerta e massimizzare le entrate, non sarebbe interessante assistere all'arrivo delle esclusive PlayStation su Xbox e Switch?

A prescindere dalla chiacchierata apertura al multipiattaforma di Microsoft che dovrebbe avvenire quest'anno con l'approdo di alcune IP Xbox su sistemi non verdecrociati, è chiaro che l'arrivo contestuale delle proprietà intellettuali di Sony su piattaforme Xbox e Nintendo, almeno allo stato attuale, è un'ipotesi a dir poco azzardata, una provocazione ai limiti della fantascienza.

Eppure, il catalogo di esclusive first party dei PlayStation Studios è davvero ricco di IP che farebbero felici tantissimi utenti delle console della casa di Redmond e della Grande N, di conseguenza proviamo a immaginare quali titoli a marchio Sony potrebbero trarre giovamento da un'apertura al multipiattaforma.

Ratchet & Clank Rift Apart

Pur essendo già approdata su PC Windows (e quindi su una piattaforma Microsoft) con l'ultimo capitolo in esclusiva console su PS5, la serie platform 3D di Insomniac Games non ha mai visto la luce su ecosistemi Xbox e Nintendo. Un gran peccato, se consideriamo l'attrattiva esercitata da questo genere su una larga fetta della community Xbox, 'orfana' di Banjo Kazooie e in attesa del nuovo capitolo di Psychonauts.

Anche i giocatori Nintendo, ovviamente, vedrebbero di buon occhio l'arrivo di Ratchet e Clank Rift Apart su Switch 2, ma in questo caso non tanto per arricchire un catalogo che vanta già le esperienze platform più importanti del settore (qualcuno ha detto Super Mario?), quanto piuttosto per saggiare le potenzialità hardware della nuova console della Grande N.

Death Stranding

Anche l'odissea post-apocalittica di Kojima Productions, destinata a evolversi nei prossimi mesi (e si spera non anni) con Death Stranding 2, avrebbe tanto da guadagnare con un ipotetico passaggio in multipiattaforma su Xbox e Switch 2.

La particolarità del gameplay offerto dall'esperienza interattiva legata al viaggio di Sam Bridges, in effetti, rende Death Stranding un titolo a se stante, un vero e proprio 'unicum videoludico' che trae forza dalla popolarità e dalla creatività del suo ideatore. La versione PC di Death Stranding, d'altronde, è già transitata su Game Pass, quindi perchè non 'sognare in grande' per immaginarne il definitivo approdo su Xbox Series X|S e Nintendo Switch 2?

Marvel's Spider-Man

Perché mai dovremmo assistere all'arrivo di Spidey su Xbox e Switch 2, viste le vendite stratosferiche di Marvel's Spider-Man 2 su PS5? 'Perché no!?', verrebbe da esclamare in maniera provocatoria pensando a quanto potrebbe essere divertente veder volteggiare l'arrampicamuri su sistemi non PlayStation, magari come frutto di uno 'scambio di IP' che preveda, magari, l'arrivo della nuova avventura di Blade targata Arkane Lyon o dell'appena mostrato in video Indiana Jones e l'Antico Cerchio su PS5.

Anche per Marvel's Spider-Man, come per Death Stranding e Ratchet & Clank, vale poi il discorso relativo alle opportunità commerciali che potrebbero aprirsi per Sony con la riproposizione su console non PlayStation dopo l'approdo su PC Windows, che già di per sé rappresenta un'apertura al multipiattaforma (e nel modo più remunerativo, considerando l'enorme platea di PC gamer).

Horizon Zero Dawn e Forbidden West

A giudicare dalle rumoreggiate specifiche di Nintendo Switch 2, e dalla bontà grafica delle versioni PS4 di Horizon Zero Dawn e Forbidden West, la prossima piattaforma della casa di Kyoto potrebbe essere perfettamente in grado di offrire agli emuli di Aloy un'esperienza tanto immersiva quanto divertente, nonché una valida alternativa all'avventura vissuta insieme a Link nella dimensione free roaming di The Legend of Zelda.

L'ipotetico arrivo di Aloy su Xbox Series X|S, d'altro canto, darebbe alla community verdecrociata l'opportunità di immergersi in un'esperienza action ruolistica a mondo aperto perfettamente complementare a quelle restituite dai GDR 'bethesdiani' e dalle epopee fantasy che imperlano il catalogo di esclusive degli Xbox Game Studios.

Dreams e LittleBigPlanet

Di tutte le esperienze first party dei PlayStation Studios che sarebbe bello veder approdare su Switch 2 o Xbox Series X|S, Dreams e LittleBigPlanet sono quelle che, probabilmente, potrebbero trarre maggiore giovamento dall'apertura al multipiattaforma.

I due platform sandbox di Media Molecule vivono della passione incrollabile di una community che ne alimenta i rispettivi universi interattivi con creazioni sempre originali: perché limitarne le potenzialità precludendone l'accesso ai giocatori PC, Xbox e Switch, quindi? Un atteggiamento meno 'protezionista' da parte di Sony, inoltre, avrebbe di certo evitato la fine del supporto di Dreams e, presumibilmente, anche i licenziamenti che hanno interessato il team londinese.