5 euro di Buono Amazon ascoltando un brano su Amazon Music

Non avete ancora avuto modo di provare Amazon Music? Amazon vi offre un buono da 5 euro solamente ascoltando per la prima volta un brano presente nel suo catalogo Free, quindi senza abbonamento a Prime o Amazon Music Unlimited. Scopriamo assieme l'offerta.

I clienti Amazon che completeranno la riproduzione di un brano su Amazon Music Free dalle ore entro le ore 23.59 del 13 ottobre 2021, riceveranno un codice promozionale di 5 euro utilizzabile entro 30 giorni dalla ricezione per un prossimo ordine idoneo su Amazon. L'Offerta comprende solamente 5.000 codici sconto, pertanto bisognerà essere veloci per aderire alla promozione. Per poter partecipare all’Offerta, i clienti Amazon devono inoltre aver visitato la pagina dedicata all'Offerta a questo link (verifica se il tuo account è compatibile con l'offerta).



Il codice promozionale di 5 euro sarà inviato tramite e-mail entro 5 giorni dal primo ascolto su Amazon Music Free e sarà utilizzabile per il prossimo ordine idoneo di valore uguale o superiore a 20 euro su Amazon.it. Le spese di spedizione e i costi accessori, tra cui ad esempio quelli per la confezione regalo, non contribuiscono al raggiungimento della soglia minima di acquisto. Il codice promozionale è valido per 30 giorni dalla ricezione e può essere utilizzato per l’acquisto di prodotti idonei venduti e spediti da Amazon. Sono esclusi i prodotti venduti da terzi sul Marketplace, i Warehouse Deals Amazon, i dispositivi Amazon (Kindle, Echo, dispositivi Fire), contenuti digitali, libri, Buoni Regalo, alcolici e articoli per bambini e neonati, o per le spese di spedizione e i costi accessori, tra cui ad esempio quelli per la confezione regalo.



Se si effettua un ordine utilizzando un codice promozionale e tale ordine viene successivamente cancellato o restituito, il codice promozionale non potrà essere rimborsato o riutilizzato.