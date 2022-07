5 euro di buono sconto Amazon solamente scaricando l'app Amazon Music

Scarica l’applicazione mobile di Amazon Music ed effettua l’accesso per la prima volta entro il 23 agosto 2022 ed ottieni un credito di 5 euro sul tuo prossimo acquisto su Amazon.it. La promozione è valida solamente per chi non ha mai effettuato l'accesso all'app.

Clicca qui per verificare se il tuo account è idoneo alla promozione



Una volta scaricata l'applicazione mobile di Amazon Music ed effettuato l’accesso, riceverai una e-mail di conferma con il credito promozionale entro 7 giorni. Il credito sarà immediatamente disponibile e lo potrai utilizzare per il tuo prossimo acquisto idoneo entro 30 giorni dall'invio.

Il credito promozionale verrà applicato automaticamente sul totale dell’ordine di articoli venduti e spediti da Amazon e sarà utilizzabile immediatamente se l'ordine è di valore uguale o superiore a 20 euro. Le spese di spedizione ed i costi accessori, tra cui ad esempio quelli per la confezione regalo, non contribuiscono al raggiungimento della soglia minima di acquisto.

Il credito promozionale non può essere utilizzato per l’acquisto di contenuti digitali, libri, Buoni Regalo, alcolici, luxury stores, latte artificiale o in polvere per bambini e neonati o su prodotti venduti da terzi sul Marketplace di Amazon.it, Warehouse Deals Amazon.

Se si effettua un ordine utilizzando un credito promozionale e tale ordine verrà successivamente cancellato o restituito, il credito promozionale non potrà essere rimborsato o riutilizzato.