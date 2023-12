5 film che avrebbero potuto essere dei videogiochi bellissimi

Lo straordinario successo della serie TV di The Last of Us e del film di Super Mario, come pure il grande entusiasmo per il primo trailer della serie TV di Fallout, sono l'ennesima testimonianza del legame indissolubile (e per certi versi ineluttabile) tra cinema e videogiochi.

Ripensando agli ultimi kolossal hollywoodiani 'a tinte videoludiche' campioni di incassi, proviamo allora a ripercorrere la storia del cinema per segnalarvi quelli che, probabilmente, sono i 'migliori tie-in mancati', ossia i film che avrebbero potuto essere degli straordinari videogiochi. Pronti a compiere insieme a noi questo viaggio nel multiverso dell'intrattenimento su grande e piccolo schermo?

1997 Fuga da New York

Con il sequel di Fuga da New York in sviluppo dai registi di Scream, e l'amore incondizionato dei fan per questa IP, ipotizzare un possibile videogioco ambientato nella dimensione distopica del film cult di John Carpenter diventa un esercizio quasi obbligato.

Basta ripensare alla rocambolesca avventura vissuta da Iena Plissken, d'altronde, per mandare a briglie sciolte l'immaginazione e sognare un action adventure in terza persona 'in stile The Last of Us', con sullo sfondo i grattacieli di una Manhattan trasformata in un carcere di sicurezza per maniaci, assassini e criminali d'ogni sorta. Nel 1999, ad ogni modo, il programmatore indipendente Lasse 'Cadaver' Oorni provò a coronare questo sogno realizzando un tie-in di 1997 Escape from New York su Commodore 64, ma sarebbe stato davvero interessante assistere a una trasposizione videoludica ad alto budget dell'odissea vissuta da Iena Plissken (e perché no, anche del sequel Fuga da Los Angeles, giusto per completare il 'giro turistico' con quel mattacchione di Steve Buscemi!).

Interstellar

Il kolossal fantascientifico di Christopher Nolan, come ogni altra opera del maestro britannico, non è mai stata considerataper una possibile trasposizione videoludica. Eppure, un ipotetico videogioco ambientato nell'universo di Interstellar avrebbe garantito agli sviluppatori una libertà creativa senza pari, merito dei tanti pianeti da poter esplorare e delle implicazioni spazio-temporali legate alla vicinanza degli astri al buco nero di Gargantua. Se il plot di Interstellar dovesse risultare troppo complesso per poter essere trasposto in un contesto ludico, si potrebbe sempre virare su opere decisamente più "duttili" come Moon o Sopravvissuto The Martian, che avrebbero anche il non secondario pregio di prestarsi a dinamiche gestionali e survival.

Il Gladiatore

Di tutti i papabili tie-in videoludici, quello del Gladiatore potrebbe essere davvero il più importante, un'occasione mancata che, alla luce del successo internazionale ottenuto dal film di Ridley Scott nel 2000, assume quasi i contorni di una piccola ma importante 'ferita mai rimarginata' dell'industria dell'intrattenimento. Considerando gli adattamenti videoludici che vennero realizzati in quegli anni per capolavori cinematografici come la trilogia de Il Signore degli Anelli, un ipotetico videogioco de Il Gladiatore avrebbe fatto la felicità di milioni di appassionati. Con le riprese del sequel Il Gladiatore 2 ormai fissate, c'è però chi sogna un adattamento videoludico ad altissimo budget del prossimo kolossal di Ridley Scott, magari nello stile di Ryse Son of Rome.

The Shining

Alzi la mano chi, tra i patiti di videogiochi horror, non vorrebbe ripercorrere i corridoi dell'Overlook Hotel per andare a caccia dei fantasmi che infestano l'enorme hotel di montagna e fatto impazzire Jack Torrance. Ripensando all'inferno vissuto dal piccolo Danny, da sua madre Wendy e dallo sfortunato capocuoco Dick Hallorann, è davvero facile guardare al romanzo di Stephen King e al suo iconico adattamento cinematografico di Stanley Kubrick come alla perfetta base di partenza per un ottimo thriller interattivo sulla falsariga di Silent Hill. Volendo, l'ambientazione dell'Overlook Hotel potrebbe persino prestarsi per un horror in prima persona in stile found footage.

The Truman Show

Immaginate di rigiocare GTA 4, ma questa volta con Niko Bellic che scopre poco alla volta di essere 'solo' il personaggio di un'opera di finzione costruita interamente attorno a lui. Un plot narrativo come quello ritagliato da Andrew Niccol e da Peter Weir sull'istrionica figura di Jim Carrey nell'ormai leggendario film del 1998 avrebbe tutte le carte in regola per restituirci a schermo un'esperienza interattiva semplicemente indimenticabile. Una trama eccezionalmente originale e piena di colpi di scena, un'ambientazione che cambia dinamicamente in funzione delle azioni compiute dal proprio alter-ego e una libertà 'fittizia' che consente al protagonista di agire indisturbato in un contesto autoriale di PNG secondari che 'pendono dalle sue labbra': cosa chiedere di più a un videogioco open world moderno?

Menzione d'onore: Event Horizon e dintorni

La storia del cinema e dei videogiochi è piena di 'contaminazioni incrociate': se da un lato troviamo film come Ready Player One che pescano a piene mani dalla tradizione videoludica e si servono del suo linguaggio per rappresentare le proprie storie, dall'altro lato abbiamo opere che, come Dead Space o Tomb Raider, non fanno nulla per nascondere le proprie fonti d'ispirazione (Event Horizon e Indiana Jones). Da qui ai prossimi anni, quindi, la commistione tra esperienze cinematografiche e videoludiche sembra essere destinata a rafforzarsi ulteriormente, non con 'semplici tie-in' ma con opere interattive a tutto tondo che renderanno sempre più labile il confine tra piccolo e grande schermo.