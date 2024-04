5 finali che proprio non ci sono piaciuti: epiloghi deludenti che potevano dare di più

Concludere al meglio un videogioco è un aspetto fondamentale: spesso un epilogo carico di significati, di epicità e che chiude al meglio la nostra avventura può fare la differenza e rendere indimenticabile il viaggio portato a termine. Purtroppo non sempre va così.

Vi citiamo ora 5 finali che non ci sono proprio piaciuti e che potevano rendere molto di più di quanto poi effettivamente andato in scena:

Assassin's Creed III

Considerato che Assassin's Creed 3 conclude la storia di Desmond Miles mettendo in scena un momento attesissimo già in parte costruito dai precedenti episodi, ritrovarsi davanti a quel finale non è stato il massimo per molti fan della serie Ubisoft. Oltre a darci l'illusione di poter scegliere come portare a termine il nostro viaggio mostrandoci le relative conseguenze, l'epilogo segue poi un binario prestabilito che vede Desmond sacrificare la sua vita per sventare l'apocalisse, morendo nel processo. Il gesto del giovane tuttavia mette in moto ulteriori eventi, lasciando i fan davanti a un cliffhanger sbrigativo che si chiude velocemente. Non esattamente il finale migliore per quello che sulla carta era uno dei capitoli più cruciali della serie.

Batman Arkham Asylum

Nonostante Batman Arkham Asylum sia uno dei migliori giochi su licenza mai fatti, i suoi ultimi momenti non hanno convinto. Ciò è dovuto soprattutto allo scontro finale con Joker, che si inietta il Titan trasformandosi in un gigantesco essere ipertrofico privo d'ispirazione. La battaglia che ne consegue lascia insoddisfatti per il modo in cui si svolge, ed anche l'epilogo appare piuttosto generico e senza pathos. Un gioco come Batman Arkham Asylum meritava di chiudersi in maniera decisamente più epica e coinvolgente.

Ghosts 'n Goblins

Anche i grandi classici del passato possono lasciare interdetti con i loro finali nonostante negli anni '80 non si seguisse di certo un videogioco per la sua trama. Ghosts 'n Goblins di Capcom è passato alla storia anche per la sua conclusione capace di far indispettire pure un santo: finire la prima partita sblocca semplicemente un falso finale che costringe i giocatori a riaffrontare di nuovo l'avventura, mentre la conclusione vera e propria vede il prode Sir Arthur celebrare velocemente con la principessa Prin-Prin e l'invito a giocare nuovamente. Considerato che Ghosts 'n Goblins era all'epoca uno dei giochi più difficili in circolazione e che richiedeva di finire il gioco due volte in una partita per vedere l'epilogo reale, forse tutta questa fatica non ne valeva la pena.

Halo 2

Halo 2 è considerato da tanti giocatori come uno dei migliori FPS mai creati (ed è tra i migliori nella classifica di Halo dal più brutto al più bello), e forse è proprio per questo che la fine del gioco ha fatto storcere il naso a numerosi fan. Il problema principale è che Halo 2 finisce in maniera troppo improvvisa, proprio nel momento più intenso della vicenda: Master Chief si dice pronto a concludere la battaglia, per poi passare immediatamente dopo ai titoli di coda stroncando tutto il coinvolgimento del giocatore convinto che ci sia ancora altro da fare. La battaglia verrà ripresa soltanto tre anni dopo con Halo 3.

Mass Effect 3

Ancora oggi la conclusione originale di Mass Effect 3 è uno dei momenti più discussi e controversi della storia videoludica. A fronte della promessa di BioWare che ogni scelta compiuta nel corso della trilogia avrebbe avuto un peso sulla fine dell'odissea spaziale del Comandante Shepard, sostanzialmente il finale della saga si riduceva alla scelta di un colore tra rosso, blu e verde mostrandoci letteralmente poco e nulla non solo delle conseguenze della nostra decisione finale, ma senza mostrare niente degli effetti delle nostre azioni compiute attraverso i tre giochi. Ciò mandò su tutte le furie il pubblico scatenando così una rivolta mediatica. Alcuni mesi dopo Electronic Arts e BioWare provarono ad aggiustare il tiro pubblicando il DLC gratuito Extended Cut che approfondiva il finale dando una maggiore rilevanza alle decisioni prese, ma il danno ormai era fatto.

