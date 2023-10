Le 5 frasi cult di Max Payne da rispolverare in vista del Remake

Se Max Payne è diventato uno dei personaggi più amati del mondo dei videogiochi, è anche e soprattutto per merito delle sue iconiche battute - semplici e dirette eppur sagaci e penetranti come le migliaia di proiettili sparati nella tempesta più furiosa della storia di New York.

Un doppiaggio iconico

Il mito del poliziotto maledetto s'è consolidato in Italia anche grazie all'indimenticabile doppiaggio di Giorgio Melazzi (riscoprite qui alcuni dei suoi lavori), che ha prestato la sua voce a Max Payne nel primo e nel secondo capitolo della serie sviluppati da Remedy, donando ulteriore fascino e tridimensionalità ad un personaggio già oltremodo carismatico.

Siamo sicuri che alcune delle sue battute continuano a risuonarvi in testa dopo oltre vent'anni dalla prima apparizione, soprattutto in questi giorni in cui s'è tornato a parlare di Max Payne 1 & 2 Remake, descritto da Sam Lake come un progetto molto grosso. Per questo motivo, abbiamo tirato fuori dal nostro armadio dei ricordi 5 frasi cult di Max Payne che meritano di essere imparate a memoria.

5 frasi cult di Max Payne

Non possiamo non cominciare dalla battuta che apre il primo episodio della serie. New York è sommersa di neve, la polizia corre a sirene spiegate e Max è in cima ad un grattacielo con un fucile in mano e l'inconfondibile ghigno sul viso, quando la voce di Melazzi recita: "Erano tutti morti. L'ultimo colpo fu come il punto esclamativo a chiusura di quello che era successo. Allentai la presa sul grilletto. Era tutto finito". Si presenta così Max Payne, prima di riavvolgere il nastro per raccontare com'è arrivato fin lì e della sua missione tra i meandri del traffico della droga per vendicare l'uccisione della sua famiglia. La furia del poliziotto si abbatte sui criminali della Grande Mela a suon di proiettili durante la più grande tempesta di neve del secolo: "Infuriava una vera tempesta di neve… piovevano proiettili di ghiaccio come se il cielo volesse vendicarsi della terra. Tutti cercavano un riparo, come se non ci fosse più un domani". Li sentite anche voi i brividi?

Max è solo contro un esercito di criminali senza scrupoli, annebbiati come sono da una droga chiamata Valchiria e dal profumo del denaro. Nonostante riesca a sgominarne a decine lanciandosi a destra e a manca con il Bullet Time, Max sa che la sua fortuna potrebbe esaurirsi da un momento all'altro, per questo ad un certo punto dice: "Stavo per scoprire che la dea fortuna era una meretrice da pagare... e io avevo finito i soldi". Nel secondo capitolo della serie, intitolato Max Payne: The Fall of Max Payne, il protagonista ha perso il ghigno di Sam Lake ha non sentimenti come malinconia, risentimento, rimpianto e rabbia: "Il passato è come un buco nero. Puoi provare a scappare, ma più corri, più questo cresce terribilmente alle tue spalle, e lo senti sfiorarti i talloni. L'unica via di uscita è quella di voltarsi e affrontarlo. Ma è come guardare dentro la tomba della donna che ami. O ficcarti in bocca la canna di una pistola, sentire il proiettile che freme dentro il tamburo, pronto a farti schizzare via il cervello".

La scia di sangue e cadaveri continua ad allungarsi, alimentando un desiderio di ritorno al passato che purtroppo non può avversari. Max lo sa, ma lui continua nella sua missione armato di colpi infiniti e di una licenza di uccidere che si è auto-attribuito: "Le cose che voglio" di Max Payne: una sigaretta. Un whisky. Il sole che splende. Voglio dormire, dimenticare. Cambiare il passato. Mia moglie e mia figlia che mi sorridono. Munizioni infinite e licenza di uccidere".



Cosa ve ne pari di queste frasi? Ce ne sono altre che vi sono rimaste impresse? Allora dateci dentro con i commenti e raccontateci i vostri ricordi più belli legati a Max Payne.