5 gemme nascoste PS2: giochi poco conosciuti ma assolutamente imperdibili

Il catalogo PlayStation 2 è letteralmente sconfinato, pieno di grandissimi classici che hanno rivoluzionato l'industria videoludica (riscoprite a tal proposito quali sono i migliori giochi per PS2). Ma scavando a fondo è possibile trovare tante gemme nascoste poco conosciute al grande pubblico e meritevoli di essere riscoperte.

Vi citiamo cinque di queste "hidden gems" imperdibili: le avete in collezione?

Blood Will Tell

Basato sul manga Dororo di Osamu Tezuka, Blood Will Tell non ottenne particolari consensi dalla stampa al momento della sua uscita tra il 2004 e il 2005, rimanendo dunque sostanzialmente all'ombra delle produzioni più blasonate. Eppure l'opera prodotta da SEGA avrebbe meritato molta più considerazione: questo perché si è dimostrata un Action/Adventure molto solido e coinvolgente, ricco di sfide coinvolgenti e capace di omaggiare a dovere l'opera originale di Tezuka. Oggi purtroppo non è semplicissimo da recuperare a causa del suo valore collezionistico: Blood Will Tell rientra infatti tra i giochi più rari e costosi della PS2.

God Hand

Volendo un po' tutti i giochi sviluppati da Clover Studio per conto di Capcom si potrebbero considerare gemme nascoste, ma God Hand in particolare merita la citazione. Questo perché il frenetico brawler pubblicato in tutto il mondo tra il 2006 e il 2007 non ebbe una calorosa accoglienza dalla parte della critica di allora finendo così nel dimenticatoio. Ma con il passare del tempo God Hand si è ritagliato il suo zoccolo duro di appassionati divenendo così un titolo di culto, fin troppo sottovalutato all'epoca della sua unica uscita su PS2. Chissà se Capcom deciderà mai di riproporlo oggi, permettendo così a nuove schiere di fan di riscoprire un Beat 'em Up unico nel suo genere.

Gregory Horror Show

Restando sempre in casa Capcom, anche Gregory Horrow Show è degno di menzione essendo uno dei giochi più inconsueti ed originali realizzati su PS2 dalla casa di Osaka. Basato sulla serie anime omonima e poco conosciuta in occidente, si tratta di un survival horror piuttosto particolare e dallo stile visivo unico, che vede il giocatore intrappolato in un hotel da esplorare a fondo nel tentativo di trovare una via d'uscita. Ma l'hotel è infestato da creature spettrali e sopravvivere non è certo impresa semplice nel frattempo che si esplorano i claustrofobici corridoi dell'edificio e si affrontare tutti i suoi rompicapi. Gregory Horror Show è assolutamente degno del vostro tempo, peccato solo che, proprio come Blood Will Tell, sia diventato un titolo piuttosto costoso in ambito collezionistico.

Shadow Hearts

Quando il primo episodio della serie Sacnoth/Nautilus venne pubblicato era ancora il 2001: l'originale Shadow Hearts fu uno dei primi giochi di ruolo ad essere pubblicati su PS2, ed era anche dannatamente avvincente. Oltre ad un'estetica horror affascinante con qualche spruzzata sparsa di H.P. Lovecraft, Shadow Hearts si faceva apprezzare per una giocabilità ben articolata ed una storia ben scritta. rivelandosi così un prodotto che sin da subito avrebbe meritato maggiori considerazioni proprio come i suoi seguiti, Shadow Hearts Covenant e Shadow Hearts From The New World. Purtroppo la serie non ha mai varcato i confini PS2 ed oggi è ricordata da pochi appassionati di lunga data, ma di sicuro merita il suo posto tra le tante gemme nascoste della console Sony.

Shin Megami Tensei Digital Devil Saga

Il filone principale di Shin Megami Tensei così come la serie spin-off Persona godono ormai di molta più popolarità in occidente rispetto al passato, tuttavia il monolite nero ha ospitato una serie ancora adesso poco conosciuta all'interno dell'intero brand: quella di Digital Devil Saga. Pubblicata in due episodi tra il 2004 e il 2007, Digital Devil Saga si presenta molto simile agli altri giochi del franchise in termini di giocabilità (JRPG a turni e con lo stesso battle system), la differenza è che in questo caso non è possibile reclutare demoni. Al contrario, lo scopo è sviluppare al meglio il proprio party di base in modo da prepararlo alle ostiche sfide che la serie Atlus ha in serbo per i giocatori, e non sono certo passeggiate di salute. Ma oltre alla difficoltà stimolante ed alla bellezza generale del gameplay, i due Digital Devil Saga lasciano il segno con una storia appassionante e ricca di colpi di scena. Un ulteriore motivo, dunque, per recuperare la Digital Devil Saga quanto prima se ancora non lo avete mai fatto.