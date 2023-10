5 gemme nascoste PS3 da riscoprire subito: vi ricordate Folklore?

PlayStation 3 ha offerto grandi giochi e dato vita a serie memorabili nel corso del suo ciclo vitale. Abbiamo scoperto qual è il miglior gioco PS3, ma il parco titoli della console Sony è stato caratterizzato anche da tante piccole perle poco conosciute che meriterebbero di essere riscoperte.

Di seguito vi citiamo 5 gemme nascoste per PS3 che se non avete o non conoscete meritano sicuramente di essere riscoperte:

Afrika

Non parliamo soltanto di uno dei giochi rari e costosi per PS3, ma anche di un prodotto tra i più originali ed inconsueti mai approdati sulla piattaforma Sony. Pubblicato nel 2008 e sbarcato poi negli Stati Uniti nel 2009, Afrika non è mai arrivato ufficialmente in Europa, il che è un vero peccato: l'opera sviluppata da Rhino Studios ci mette nei panni di un fotoreporter con lo scopo di fotografare numerosi animali sparsi per l'Africa. Trovare le creature, muoversi lungo la mappa e scattare le migliori immagini possibili è lo scopo principale del gioco: sulla carta potrebbe apparire monotono e poco stimolante, ma pad alla mano le sensazioni trasmesse sono più intriganti di quanto possa sembrare. Non è un gioco facile da reperire, ma senza dubbio merita le vostre attenzioni.

Dragon's Crown

Un po' tutti i giochi Vanillaware tendono a rivelarsi delle gemme nascoste, ma Dragon's Crown in particolare brilla di luce accecante. Pubblicato inizialmente su PS3 e PlayStation Vita nel corso del 2013, Dragon's Crown è uno spettacolare ed elaborato Picchiaduro a Scorrimento con elementi RPG che richiama ad alcuni grandi classici del passato (come i Dungeons & Dragons prodotti da Capcom per le sale giochi negli anni '90), molto più profondo di quanto possa sembrare in un primo momento e con una cura nel sistema di combattimento con ben pochi rivali nel suo genere. A renderlo ancora più speciale, uno stile visivo molto sofisticato ed evocativo, una gioia da vedere anche in movimento. Nel 2018 è stato inoltre riproposto su PS4 attraverso la riedizione Dragon's Crown Pro: non avete scuse per non giocarlo!

El Shaddai Ascension of the Metatron

Tra gli Action di stampo hack & slash pubblicati su PS3 (ma in questo caso arrivato anche su Xbox 360 e PC), El Shaddai Ascension of the Metatron è uno dei meno conosciuti. Nonostante infatti un'ampia campagna marketing da Ignition Entertainment, l'opera è passata in sordina e non ha mai goduto di particolare popolarità tra le masse. La successiva chiusura dello sviluppatore Ignition Tokyo ha poi bloccato l'arrivo di eventuali seguiti. Il gioco si sarebbe meritato maggiore popolarità: oltre ad offrire un buon gameplay che mischia frenetici combattimenti a continue fasi Platform, a lasciare senza parole è l'incredibile veste audiovisiva che lo caratterizza, curatissima nei disegni e nelle animazioni. Tra le gemme nascoste di PS3, El Shaddai rientra tra le più brillanti proprio grazie ad uno stile davvero unico nel suo genere.

Folklore

Nel suo primo anno PS3 ha ospitato diverse esclusive di spessore. I primi nomi che vengono in mente sono Uncharted Drake's Fortune, Resistance Fall of Man e Motorstorm ad esempio, ma scavando più a fondo è possibile trovare una piccola gemma forse sconociuta ai più: Folklore, pubblicato in tutto il mondo nel corso del 2007. La produzione Sony sviluppata da Game Republic è un Action/RPG piuttosto unico ed evocativo, ispirato alla mitologia irlandese e con atmosfere coinvolgenti grazie anche ad uno stile grafico piuttosto ricercato. Il tutto racchiuso in un'avventura che mescola continuamente esplorazione e combattimenti, intrattenendo così per decine di ore. Servono altri motivi per recuperarlo quanto prima?

Tokyo Jungle

Pur essendo arrivato in tutto il mondo, Tokyo Jungle è un altro titolo poco noto tra i giocatori PS3 ma che andrebbe riscoperto. Sviluppato dal Japan Studio di Sony in collaborazione con Crispy's, Tokyo Jungle è un Survival Action ambientato in una Tokyo futuristica completamente deserta, dove lo scopo è scoprire cosa è accaduto al genere umano nel frattempo che si esplora uno scenario ostile e pericoloso. Distribuito soltanto tramite PSN in occidente, la versione fisica giapponese di Tokyo Jungle è divenuta molto ambita tra i collezionisti, desiderosi di aggiungere tra le proprie mensole uno dei titoli più particolari ma intriganti del parco titoli PS3.