5 giochi 2D bellissimi per PS1 snobbati da tutti, che peccato!

Ci sono giochi 2D per la prima PlayStation molto amati: pensiamo a Tombi, Castlevania Symphony of the Night o Street Fighter Alpha 3. Tuttavia all'epoca molti publisher spingevano per pubblicare giochi 3D con grafica poligonale, anche orribili, ma il mondo era in continua evoluzione e i giochi bidimensionali appartenevano al passato... o quasi.

Sono tanti i giochi bidimensionali di altissimo profilo usciti sulla prima console Sony, purtroppo snobbati dal pubblico, attratto da ben altro tipo di produzioni. Ecco cinque giochi 2D per PS1 bellissimi ma sottovalutati! Prima di continuare, ecco cinque giochi belli ma sottovalutati per la prima PlayStation.

Mr. Driller

Conversione di un gioco arcade targato Namco, Mr. Driller richiedeva di "trapanare" blocchi di ogni tipo per farsi spazio in un tunnel sotterraneo, facendo attenzione al tempo stesso a non rimanere senza ossigeno. Tante modalità di gioco e una grafica coloratissima rendono Mr. Driller un vero cult per gli amanti del genere.

Silhouette Mirage

D'accordo, la versione per SEGA Saturn era migliore, ma un gioco Treasure non si rifiuta mai! Dagli autori di Gunstar Heroes, ecco un gioco d'azione con elementi platform e shooter, un gioco frenetico e veloce, all'epoca snobbato e oggi rivalutato con prezzi folli su mercatini e aste online.

In The Hunt

Non troppo popolare in Italia, In The Hunt nasce come videogioco arcade nel 1993, prodotto da IREM, e pubblicato su console due anni dopo. Uno sparatutto 2D ambientato nelle profondità dell'oceano, con un sottomarino al posto della classica navicella spaziale. In The Hunt potrebbe ricordarvi Metal Slug e non è un caso dal momento che buona parte del team di sviluppo passerà in SNK nel 1995 sviluppando proprio il primo Metal Slug.

Rapid Reload

Uscito nel 1995, Rapid Reload è uno sparatutto 2D che ricorda molto da vicino Gunstar Heroes di Treasure. Una piccola perla ma negli anni in cui Ridge Racer e Tekken sbarcavano su console, un progetto del genere ebbe vita dura. In ogni caso, un cult divertente ancora oggi.

The Adventure of Little Ralph

Uscito fuori tempo massimo (nel 1999) dopo uno sviluppo iniziato nel 1991, The Adventure of Little Ralph è un platform 2D classicissimo ad ambientazione fantasy, come quelli che abbiamo amato su SNES e Mega Drive nei primi anni '90. Nemici da eliminare, tesori da raccogliere, power-up per i potenziamenti e una grafica in Pixel Art allo stato dell'arte, sono questi i punti di forza di The Adventure of Little Ralph.