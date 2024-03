5 giochi acclamati dalla critica ma snobbati dal pubblico: meritavano di più

Non sempre grande qualità è sinonimo di successo assicurato in ottica vendite: è capitato spesso di vedere giochi eccellenti non ottenere il giusto riscontro del pubblico, finendo con il rivelarsi dei flop commerciali nonostante la loro elevata caratura.

Di seguito vi citiamo 5 giochi acclamati dalla critica ma snobbati dal pubblico, che non hanno raggiunto il successo che avrebbero meritato:

Conker's Bad Fur Day

Quello di Rare è un vero e proprio gioiello, uno dei Platform 3D più folli, maturi e sopra le righe mai visti e con un'impostazione ben diversa rispetto ai tipici giochi di piattaforme suoi contemporanei. Conker's Bad Fur Day è semplicemente uno dei più grandi giochi mai offerti dal Nintendo 64 (sapete a proposito quanti giochi sono usciti su Nintendo 64), peccato solo che sia uscito in pieno 2001, in un'epoca in cui la PlayStation 2 era già divenuta realtà in tutto il mondo e le attenzioni erano già rivolte alla successiva console Nintendo che sarebbe arrivata poco tempo dopo. L'N64 era già sul viale del tramonto al momento dell'uscita di Conker's Bad Fur Day, e di conseguenza le vendite del gioco furono molto al di sotto delle aspettative di Rare, complice anche la scarsa pubblicità effettuata nei mesi precedenti l'esordio sul mercato.

Eternal Darkness

Al momento della sua uscita su GameCube nel 2002 Eternal Darkness venne accolto con grandissimo entusiasmo dalla stampa internazionale, al punto che in tanti consideravano l'avventura horror di Silicon Knights superiore anche al pregevole remake del primo Resident Evil uscito nello stesso anno. Eternal Darkness viene spesso considerato uno dei migliori giochi di sempre per GameCube, eppure si stia che il gioco abbia venduto meno di 500.000 copie in tutto il mondo, impedendogli così di divenire una vera e propria serie.

ICO

Oggi ci si riferisce ad Ico come a uno dei giochi più visionari ed evocativi mai realizzati, tuttavia il classico di Fumito Ueda visto originariamente su PS2 nel 2001 ha faticato ad imporsi. Al 2009, infatti, soltanto 700.000 copie totali vennero vendute: nel suo periodo di commercializzazione Ico non è riuscito ad avvicinarsi al milione di copie, e questo nonostante le testate internazionali di allora erano concordi nel definirlo un'avventura eccezionale e tra le più brillanti pubblicate sulla console Sony. Ico è divenuto comunque un'opera di culto, e la successiva riedizione su PS3 in combo con Shadow of the Colossus ha permesso a molti giocatori di fare ammenda e riscoprire le sue meraviglie.

Okami

Pubblicato originariamente su PS2 nel 2006, Okami è considerato una delle migliori avventure mai viste sul monolite nero di Sony. L'opera targata Capcom e Clover Studio ottenne valutazioni stellari e in tanti lo consideravano un capolavoro a tutti gli effetti. Tuttavia, Okami non è riuscito a far breccia nelle attenzioni del grande pubblico, complice una pubblicità non troppo incisiva da parte di Capcom e, forse, l'essere uscito molto tardi nel ciclo vitale di PS2 (in Europa diverrà realtà soltanto nel febbraio del 2007). Dopo un anno di commercializzazione vennero stimate meno di 270.000 copie vendute, ben lontano da ciò che un titolo simile avrebbe meritato. Fortunatamente la successiva versione Wii e la più recente riedizione Okami HD hanno permesso all'opera Capcom di ottenere molte più attenzioni pur restando comunque un prodotto di nicchia.

Psychonauts

Considerato uno dei titoli più originali e visionari di Tim Schafer, anche Psychonauts non è riuscito ad ottenere il riscontro commerciale sperato nonostante le sue grosse qualità. All'epoca della sua originale pubblicazione nel 2005, prima su PC e Xbox e in seguito anche su PS2, Psychonauts venne ampiamente elogiato dalla critica, ma i risultati commerciali vennero considerati inferiore alle aspettative del publisher Majesco, con il gioco che si è così dimostrato uno dei maggiori fiaschi di Double Fine. Nel marzo del 2012 Schafer rivelò che il gioco aveva venduto a malapena 400.000 copie in totale. Forse è anche per questo che abbiamo dovuto aspettare fino al 2021 prima che Psychonauts 2 divenisse realtà.

