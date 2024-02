5 giochi ambientati a Londra: da The Getaway ad Assassin's Creed

Fra le tante città del mondo che sono state utilizzate spesso e volentieri come sfondo per i videogiochi troviamo sicuramente Londra. A tal proposito, scopriamo quali sono i titoli più importanti che sono stati ambientati nella celebre capitale inglese.

Watch Dogs Legion

Fra i tanti videogiochi ambientati a Londra troviamo anche Watch Dogs Legion, il terzo capitolo della popolare serie Ubisoft. Nel titolo curato dalla divisione canadese dell'azienda d'oltralpe ci troviamo a visitare una versione distopica della capitale dell'Inghilterra. In Watch Dogs Legion ci ritroviamo a controllare membri del gruppo DeadSec nella lotta per contrastare la Albion, una pericolosa compagnia militare privata che controlla i cittadini. La peculiarità del titolo Ubisoft risiede nel fatto che, a differenza dei due predecessori, non esiste un protagonista: il giocatore può prendere il controllo di qualsiasi NPC (ossia i cittadini di Londra), ciascuno dotato di caratteristiche uniche.

The Order 1886

A farci fare un tuffo nel passato è invece The Order 1886, un prodotto sfortunato che molti videogiocatori hanno adorato, al punto da desiderarne un sequel. L'esclusiva PlayStation 4 ad opera di Ready At Dawn (il team capitanato dal nostro connazionale Andrea Pessino) ci portava in una versione steampunk di Londra popolata da creature mostruose come licantropi e vampiri. In questo shooter in terza persona i giocatori vestivano i panni di Sir Galahad, un cavaliere della Tavola Rotonda il cui compito era quello di proteggere la città da ogni genere di mostruosità. A rendere tanto famoso il gioco non è stato solo l'immaginario, ma anche l'impressionante comparto tecnico: pur trattandosi di un'esperienza cinematografica (da ricordare le due bande nere sullo schermo per alleggerire il carico sulla console) con molti limiti sul versante ludico, l'esclusiva PS4 riesce ancora oggi a non sfigurare per il dettaglio grafico.

Grand Theft Auto London 1969

Non potevamo certo dimenticarci di Grand Theft Auto: London 1969, l'espansione del primo e glorioso episodio della serie Rockstar Games. Questo contenuto aggiuntivo arrivò su MS-DOS, PlayStation e Windows nell'ormai lontano 30 aprile 1999 e proponeva un gameplay pressoché identico a quello della versione vanilla del gioco. Come ricorderanno i videogiocatori più anziani, all'epoca il gioco manteneva gli elementi cardine che l'hanno reso celebre in tutto il mondo, ma non aveva ancora abbracciato le tre dimensioni e la visuale era dall'alto. Ovviamente il DLC era ambientato tutto a Londra ed includeva anche i veicoli tipici della capitale inglese della seconda metà degli anni '60. Una delle peculiarità del gioco risiedeva nella modifica alla frase visualizzata al momento dell'arresto: se nel gioco base appariva la dicitura 'busted', in London 1969 veniva utilizzato il termine 'nicked', utilizzato dagli inglesi.

Assassin's Creed Syndicate

Si ritorna di nuovo indietro nel tempo con un'altra produzione Ubisoft, ovvero Assassin's Creed Syndicate. Questo capitolo della longeva serie dell'azienda francese ci porta a vivere lo scontro fra assassini e templari nella Londra della seconda metà dell'ottocento, nel bel mezzo della seconda rivoluzione industriale. Ciò che ha reso unico questo episodio del brand è la presenza di due diversi protagonisti, ciascuno con il suo stile di gioco. Al centro della narrazione vi erano infatti i fratelli gemelli Jacob e Evie Frye: l'uomo aveva un fisico prestante che gli consentiva di affrontare a viso aperto gli avversari, invece la donna era agile e silenziosa, perfetta per le azioni furtive.

The Getaway

Chi ha vissuto l'era PlayStation 2 ricorderà quasi sicuramente The Getaway, esclusiva ad opera del Team Soho. Il gioco era inizialmente previsto al lancio della seconda generazione di console Sony, ma una serie di difficoltà tecniche relative alla riproduzione delle aree di Londra in tre dimensioni fecero slittare l'approdo sugli scaffali di poco più di due anni. Il gioco era spesso e volentieri definito un clone di Grand Theft Auto, poiché era uno sparatutto in terza persona in cui si poteva esplorare liberamente una mappa di piccole dimensioni, dilettarsi in conflitti a fuoco o in inseguimenti a tutta velocità.