5 giochi ambientati a Los Angeles: per le strade di GTA 5 e Dead Island 2

Torniamo negli Stati Uniti: dopo aver visitato 5 giochi ambientati a New York è tempo di raggiungere Los Angeles, altra meta americana gettonata dai videogiochi.

Eccovi di seguito 5 giochi ambientati a Los Angeles che non possono sfuggirvi:

Dead Island 2

Qui purtroppo non potremo goderci i panorami e le attrazioni più belle della città, essendo rimasta vittima di un'invasione di zombie. Poco male però: in Dead Island 2 girovagheremo per Los Angeles armati fino ai denti, facendo strage di qualunque non-morto che prova ad ostacolare il nostro cammino attraverso le strade della ribattezzata Hell-A. E con un cast di protagonisti poco raccomandabili, gli zombie hanno proprio le ore contate.

Grand Theft Auto V/San Andreas

Seppur attraverso il nome fittizio di Los Santos, la celebre metropoli californiana è presente in più giochi della serie di Grand Theft Auto. La nostra avventura in GTA San Andreas inizia proprio qui, nell'immaginario quartiere di Groove Street dal quale proviene CJ e dove ha inizio la sua scalata verso il successo. La città viene riproposta anni dopo come ambientazione principale di Grand Theft Auto V, in una versione ancora più grande e spettacolare con tantissimi segreti ed attrazioni da scoprire.

Midnight Club: Los Angeles

Il quarto ed ultimo episodio della serie Racing Arcade di Rockstar Games è ambientato interamente a Los Angeles, liberamente esplorabile grazie alla sua struttura free-roaming, la più grande mai proposta dal brand fino a quel momento. Con una mappa variegata e ben articolata, oltre alla presenza di numerose vetture a disposizione, Midnight Club Los Angeles intrattiene a lungo tutti gli appassionati del genere, ed è un peccato che la serie non sia proseguita con ulteriori giochi.

True Crime: Streets of LA

Come suggerisce il titolo stesso, il primo episodio di True Crime è ambientato proprio a Los Angeles e ci mette nei panni di Nick Kang, detective dello LAPD. Le nostre missioni ci porteranno dunque a girare costantemente per le strade della città, con il titolo Activision che offre nello specifico gran parte di Beverly Hills e Santa Monica con tanto di nomi delle vie e dei luoghi più celebri fedeli alla realtà.

Vampire The Masquerade: Bloodlines

Le vicende dell'apprezzato Action/RPG di Troika Games si svolgono attraverso più quartieri di Los Angeles: Santa Monica, Hollywood, Chinatown e Downtown Los Angeles. Questi scenari fanno da sfondo a un'avventura coinvolgente e appassionante ambientata nel Mondo di Tenebra, divenuta con il passare degli anni un fenomeno di culto tra gli appassionati del genere.

