5 giochi ambientati nel Medioevo: tra strategici e cloni di GTA

Sebbene venga spesso mescolato con il fantasy, il Medioevo è un setting molto popolare nell’industria videoludica. A tal proposito, sono numerose le produzioni che, senza ricorrere alla presenza di magia ed esseri incantati, ci hanno affascinato con le loro storie ambientate in questa controversa epoca. Scopriamone alcuni tra i più famosi.

Chivalry 2

Uno dei tanti giochi ambientati nel medioevo è Chivalry 2 (oltre al suo predecessore, ovviamente). Non si tratta di un prodotto incentrato sulla componente narrativa, ma un brutale gioco multiplayer competitivo con visuale in prima persona. Dopo aver scelto una delle svariate classi disponibili, ciascuna con un set di armi diverse che spaziano tra spadoni, archi e alabarde, i giocatori devono scendere in pista per massacrare nel modo più violento possibile gli utenti facenti parte della squadra avversaria.

Medieval Total War

Medieval: Total War e relativo sequel, ossia Medieval II: Total War, sono ancora oggi tra i prodotti più amati tra i tanti ai quali The Creative Assembly ha dato i natali nel corso degli ultimi anni. Stiamo parlando di strategici a turni curati sin nei minimi dettagli, grazie ai quali i giocatori potevano sbizzarrirsi e portare il proprio regno al dominio totale attraverso guerre, scambi commerciali, tradimenti e chi più ne ha più ne metta. Se tutta la parte gestionale aveva il suo fascino, non erano da meno le battaglie in tempo reale, le quali coinvolgevano un numero di unità a schermo elevatissimo ed erano un piacere per gli occhi.

Kingdom Come Deliverance

Al netto della massiccia presenza di bug e problematiche tecniche che lo hanno afflitto al lancio, Kingdom Come: Deliverance è uno dei giochi più famosi tra quelli ambientati nel medioevo. Ambientato nel 1403 d.C., questo action RPG open world ci proietta nel Regno di Boemia e ci permette di vivere un'avventura ricca di riferimenti storici. Warhorse Studios ha infatti realizzato il gioco con grande attenzione ai particolari, affinché le vicende raccontate risultassero storicamente accurate. Si tratta inoltre di un gioco molto divertente, poiché permette di esplorare liberamente scenari realistici e di completare una serie di missioni con un certo grado di libertà d’approccio.

Rustler Grand Theft Horse

Non si tratta di un capolavoro, ma Rustler: Grand Theft Horse è un gioco esilarante che permette di vivere un medioevo all’insegna della spensieratezza. Questo titolo si rifà ai primissimi Grand Theft Auto e, con una visuale isometrica, permette ai giocatori di sbizzarrirsi all’interno di una mappa liberamente esplorabile. Nel gioco è possibile importunare i passanti, seminare il caos per poi farsi inseguire dalle guardie oppure prendere parte a combattimenti clandestini. Se volete saperne di più su questo folle titolo, vi invitiamo a leggere la nostra recensione di Rustler: Grand Theft Horse.

Medieval Dynasty

Gli stessi autori di Sengoku Dynasty hanno dato vita anche a Medieval Dynasty, titolo con cui condivide molte meccaniche di gameplay, al netto dell’ambientazione completamente differente. In questo caso ci troviamo di fronte ad un survival game in prima/terza persona in cui i giocatori possono dedicarsi alla sopravvivenza, alla caccia e all'eliminazione di gruppi di banditi. Il prodotto firmato Render Cube, però, è caratterizzato anche da una componente gestionale di tutto rispetto: agli utenti è permesso di metter su un piccolo centro abitato e gestirne ogni singolo aspetto, così che i vari NPC possano contribuire alla crescita della città.