5 giochi ambientati a New York: da Marvel's Spider-Man a GTA

New York City è da sempre una meta molto gettonata tra gli sviluppatori di videogiochi: sono tante le produzioni ambientate interamente nella Grande Mela o comunque per un breve tratto dell'avventura, con l'iconica città americana che si è sempre dimostrata un'ambientazione di grande atmosfera.

E così, dopo avervi parlato di 5 giochi ambientati in Italia, di seguito vi citiamo 5 giochi ambientati a New York, li avete giocati tutti?

Grand Theft Auto IV

E' un fatto risaputo tra gli appassionati di Grand Theft Auto: l'iconica Liberty City è da sempre ispirata a New York, e soprattutto nella versione proposta in GTA IV la metropoli statunitense è stata riprodotta con grande cura e fedeltà nonostante il suo differente nome. Tutte le più celebri location della città sono presenti, dalla Statua della Libertà fino a Manhattan e passando per il Bronx e per il New Jersey, ovviamente camuffate dietro nominativi immaginari. La sostanza comunque non cambia: siamo sempre nella Grande Mela.

Marvel's Spider-Man

La serie targata Insomniac Games dedicata all'amichevole Uomo Ragno di quartiere non può che essere ambientata a New York, dove il celebre supereroe risiede ed opera. A colpire dei vari episodi di Marvel's Spider-Man è stata in particolare la cura davvero maniacale con la quale ogni singolo quartiere, edificio chiave ed attrazione è stata riprodotta all'interno dei tre giochi, toccando l'apice in termini di realismo con il secondo episodio principale per PlayStation 5. Nella nostra recensione di Marvel's Spider-Man 2 vi abbiamo spiegato i tanti motivi per cui la produzione Insomniac si è rivelata eccellente: la rappresentazione di New York è uno di questi.

Max Payne

Il classico di Remedy Entertainment vede come ambientazione principale una New York innevata, dotata di indubbio fascino nonostante il protagonista omonimo Max Payne si ritrovi ad operare principalmente nei quartieri ed aree più malfamati della Grande Mela. Sempre a New York City è collocato anche il secondo episodio della serie, Max Payne 2 The Fall of Max Payne, e la metropoli è presente per alcuni tratti anche in Max Payne 3. In un modo o nell'altro, l'iconico poliziotto caduto in disgrazia è legato indissolubilmente alla città.

Prototype

Manhattan è lo scenario principale del primo episodio di Prototype, che vede il mutaforma Alex Mercer affrontare le minacce prodotte dal virus Blacklight che stanno devastando la città un poco alla volta. Oltre ad essere liberamente esplorabile, un poco alla volta la New York vista nel titolo Activision subisce tutti gli effetti dell'infezione con il progredire della storia, diventando uno scenario sempre più terrificante e dominato ormai da creature mostruose assetate di sangue. Proprio il costante declino della città è uno degli aspetti più interessanti di Prototype a livello scenico, con una trasformazione che non passa inosservata agli occhi dei giocatori.

Tom Clancy's The Division

Proprio come in Prototype, anche in The Division di Ubisoft New York è finita vittima di un'epidemia mortale che ha decimato gran parte della sua popolazione. La città è ora una grossa zona di quarantena dove i sopravvissuti si sono riuniti in bande ben organizzate che lottano tra loro per conquistare territori e risorse. Lo scopo del giocatore e dei suoi compagni sarà addentrarsi in una Manhattan ormai isolata e in degrado nel tentativo di riportare ordine e scoprire l'origine del virus che l'ha colpita. L'MMO di Ubisoft è stato apprezzato da critica e pubblico anche per il modo in cui ha riproposto la città in quest'ottica post-apocalittica, dando così ancora più fascino all'intera produzione.