5 giochi ambientati a Parigi: dalla Rivoluzione Francese alle invasioni demoniache

Siamo appena tornati da un viaggio attraverso 5 giochi ambientati a New York, ma non è ancora il momento di disfare le nostre valigie videoludiche: ora si parte alla volta di Parigi.

Eccovi di seguito 5 giochi ambientati nella capitale francese che meritano la vostra attenzione:

Assassin's Creed Unity

Quello della Rivoluzione Francese è un contesto storico che da sempre ha affascinato i fan di Assassin's Creed, che per anni hanno chiesto ad Ubisoft di ambientare un gioco della serie in quel periodo specifico. I loro desideri sono stati infine accontentati nel 2014 con l'uscita di Assassin's Creed Unity, ambientato proprio nella Parigi del XVIII secolo e nel cuore della Rivoluzione. Oltre a proporre eventi chiave come la Presa della Bastiglia, Unity ci permette di esplorare liberamente la città ed i suoi numerosi interni curatissimi in ogni dettaglio: il risultato è uno degli scenari più affascinanti mai proposti dalla serie nel corso degli anni.

Onimusha 3: Demon Siege

Con Onimusha 3 Demon Siege per PlayStation 2, Capcom attuò un cambiamento radicale in termini di ambientazione: oltre al Giappone Feudale già visto nei primi due giochi, l'azione si sposta anche ai tempi moderni, precisamente nella Parigi del 2004 che, attraverso manipolazioni temporali, rimane vittima di un'invasione demoniaca da parte dei demoni Genma al servizio di Nobunaga Oda. Il valoroso samurai Samanosuke Akechi viene trasportato proprio a Parigi (con il poliziotto francese Jacques Blanc che farà il percorso inverso ritrovandosi nell'antico Giappone) e si ritroverà a combattere creature mostruose per tutta la città, compresi luoghi di culto come la Torre Eiffel, Notre Dame e l'Arco di Trionfo.

Remember Me

Ancora prima di ottenere fama mondiale grazie al successo di Life Is Strange, Dontnod Entertianment (oggi nota come Don't Nod) fece il suo esordio nell'industria videoludica con Remember Me, un Action/Adventure prodotto da Capcom ed ambientato in una Parigi futuristica del 2084 nota come Neo-Paris. L'avventura della protagonista Nilin inizia proprio all'interno della Bastiglia dove è tenuta prigioniera: la sua fuga darà il via a un'avventura magari non impeccabile, ma dotata di gran fascino grazie anche alla particolare ambientazione parigina pensate dagli sviluppatori.

Steelrising

Altro gioco ambientato durante la Rivoluzione Francese, seppur in una realtà alternative e dalle tinte steampunk. Anche in Steelrising non cambia però lo scenario, sempre Parigi, che fa sempre la sua bella figura anche nella versione distopica proposta dal soulslike targato Spiders, colmo di pericolosi automi che pattugliano le strade della città. Nella nostra recensione di Steelrising abbiamo messo in evidenza alcuni limiti della produzione, che tuttavia trova proprio nell'ambientazione uno dei suoi punti di forza.

The Saboteur

Sebbene l'opera targata Electronic Arts e Pandemic Studios non abbia goduto di grande popolarità tra critica e pubblico, The Saboteur aveva proprio nel contesto parigino uno dei suoi aspetti migliori. Ambientato a Parigini durante la Seconda Guerra Mondiale, The Saboteur si distingue per uno stile grafico estremamente particolare che tende a prediligere il bianco e nero sugli altri colori, dando vita a un'avventura dalle tinte noir che non passano inosservate. E di sicuro lo sfondo della splendida capitale francese ha contribuito a renderlo ancora più spettacolare.