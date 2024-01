5 giochi ambientati a Roma: la Città Eterna vive e splende nei videogiochi

Spesso e volentieri i videogiochi ci accompagnano in luoghi realmente esistenti (o esistiti) permettendoci di viaggiare senza muoverci dalla postazione, come dimostrano questi titoli ambientati in Giappone, a New York e a Parigi.

Anche Roma, che nel corso della sua millenaria storia ha lasciato un segno indelebile nella cultura di tutto il mondo, ha funto da ambientazione per numerosi videogiochi. Qualche esempio? Ecco cinque titoli che ci permettono di viaggiare nella storia della nostra capitale.

Shadow of Rome (2005)

Cominciamo con Shadow of Rome, un gioco d'azione e avventura in terza persona per PlayStation 2 sviluppato da Capcom e prodotto da Yoshinori Ono. Ambientato nel 44 a.C., racconta una storia collaterale all'assassinio di Giulio Cesare. I protagonisti sono due: Agrippa, un soldato il cui padre è accusato d'aver ucciso Giulio Cesare e che viene forzato a combattere come gladiatore, e Octavianus, che si offre di dimostrare l'innocenza del padre di Agrippa. All'epoca della sua uscita Shadow of Rome ha ottenuto un discreto successo di critica ed era persino destinato a ricevere un seguito, il cui sviluppo si trovava già nelle fasi iniziali quando il gioco ha debuttato sul mercato. Purtroppo, le scarse vendite hanno convinto Keiji Inafune e Capcom ad interrompere i lavori su Shadow of Rome 2, ma non tutto è andato perduto: sulla sua impalcatura è infatti stata eretta Dead Rising, una saga che ha ottenuto un successo sicuramente maggiore.

Caesar IV (2006)

Quello di Caesar è un nome incredibilmente noto a tutti gli appassionati di city builder. La saga ha trovato successo a cavallo tra gli anni '90 e zero con molteplici capitoli iconici, ma abbiamo scelto in inserire Caesar IV perché è stato il primo a presentare una grafica in tre dimensioni per riprodurre nel modo più realistico possibile l'aspetto e lo stile di vita della Roma Antica. La campagna è divisa in tre parti focalizzate sugli altrettanti periodi storici che abbiamo studiato a scuola: Regno, Repubblica ed Impero. La prima rappresenta il tutorial, mentre le altre due fungono da cuore pulsante di un'esperienza che può essere affrontata diplomaticamente o in maniera bellicosa. Oggi Caesar IV può tranquillamente essere recuperato su Steam.

Assassin's Creed Brotherhood (2011)

Anche se la storia di Assassin's Creed Brotherhood si dipana in numerosi luoghi, l'ambientazione principale è rappresentata dalla Roma rinascimentale del 1500, nella quel Ezio Auditore da Firenze opera nel tentativo di sgominare il potere templare e la famiglia dei Borgia che attanagliano la città. Roma è riprodotta sotto forma di un grande open world liberamente esplorabile, caratterizzato chiaramente da tutti i maggiori monumenti e luoghi dell'epoca, inclusi Castel Sant'Angelo, il Vaticano e l'immancabile Colosseo, sotto il quale si cela un tempio che custodisce una Mela dell'Eden.

Ryse: Son of Rome (2013)

La rappresentazione graficamente più spettacolare dell'Antica Roma può essere ammirata senza alcun dubbio in Ryse: Son of Rome, brutale gioco d'azione lanciato originariamente nel 2013 in esclusiva Xbox One e poi approdato anche su PC. In questo caso siamo nella Roma del 60 d.C., anche se la trama, nonostante includa nomi realmente esistenti, si prende diverse libertà storiche. Ryse: Son of Rome vede come protagonista Marius Titus, un centurione in cerca di vendetta per l'uccisione della sua famiglia ad opera dei barbari. Oltre a combattere contro gli invasori stranieri, il protagonista si ritrova anche faccia a faccia con Nerone, che ha gettato la città in uno stato decadente. La storia si spinge fino ai confini dell'Impero Romano, arrivando a York, nell'attuale Inghilterra, e ovviamente offre anche combattimenti tra Gladiatori, come quelli nell'anfiteatro di Statilio Tauro, il primo anfiteatro permanente costruito a Roma.

The Forgotten City (2021)

Nato come una mod di Skyrim, The Forgotten City è un riuscito gioco di ruolo in prima persona nato come una e ambientato in una versione maledetta dell'Antica Roma, più precisamente nel 64 d.C. dopo il famoso incendio che ha distrutto la città neroniana. Il protagonista, in realtà, appartiene ai giorni nostri, ma per qualche strana ragione viene spedito 2.000 anni indietro nel tempo sulle rive del Tevere. Interagendo con i personaggi non giocanti, ognuno a suo modo unico, può fare affidamento su dei loop temporali che lo riportano continuamente all'inizio della giornata. In questo modo, può sfruttare le conoscenze che acquisisce di volta in volta per trovare la via del ritorno nella nostra epoca.