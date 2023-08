Ci sono stati giochi o serie capaci di ottenere grandi consensi di critica e pubblico, per poi tuttavia non essere più ripresi dai loro sviluppatori rimanendo quindi confinati al passato, che sia per il mancato successo commerciale oppure più semplicemente perché gli autori avevano già detto tutto con quel brand specifico.

Eppure, alcune opere meriterebbero davvero di ritornare in scena con un nuovo capitolo che possa espanderne ulteriormente il mito e le qualità. Di seguito vi elenchiamo 5 giochi che hanno assolutamente bisogno di un seguito, prima o poi:

Bloodborne

Forse il sequel più richiesto in assoluto dal pubblico, ed ormai già da diversi anni. Era infatti il 2015 quando Bloodborne faceva il suo esordio su PS4 imponendosi come una delle produzioni più amate di FromSoftware. Hidetaka Miyazaki ha unito le meccaniche dei Souls con oscure atmosfere e scenari in stile H.P. Lovecraft, dando così vita ad un classico istantaneo. Eppure finora Bloodborne 2 non è mai stato fatto, e nulla lascia intendere un suo ritorno a breve. Ma chissà, magari un giorno il secondo episodio si farà vivo, espandendo ancora di più le idee ludiche e sceniche viste nell'indimenticabile predecessore.

F-Zero GX

L'iconico racing game futuristico di Nintendo ha sempre conquistato grandi consensi ad ogni nuova iterazione, toccando vette di totale giocabilità proprio con F-Zero GX per GameCube. Tuttavia, dopo alcuni giochi minori su GBA, la serie è completamente sparita dai radar ed il capitolo del 2003 non ha mai avuto un successore. Ma i fan non hanno mai dimenticato la serie con protagonista Captain Falcon e continuano sempre a sperare in un suo ritorno prima o poi: a questo punto un nuovo F-Zero arriverebbe con tutta probabilità sull'eventuale Nintendo Switch 2, e chissà che Nintendo non voglia davvero riportare in scena il brand nei prossimi anni non appena la sua nuova console sarà disponibile.

Legacy Of Kain Defiance

Legacy of Kain è diventato un nome di culto nel panorama videoludico, ricordato ancora oggi con affetto nonostante la serie principale sia ferma ormai dal 2003, anno in cui Legacy of Kain Defiance fece il suo esordio sul mercato. La sensazione è che il brand avrebbe potuto dare ancora di più ai giocatori se portato avanti con criterio, ma ormai tutto tace da almeno due decenni. Sembra tuttavia che Crystal Dynamics stia sondando il terreno per il possibile ritorno di Legacy of Kain: dopo tutti questi anni un seguito diretto di Defiance appare molto difficile, ma in generale un nuovo esponente della serie manderebbe sicuramente in estasi tutti gli appassionati che ancora sperano di vestire ancora una volta i panni di Raziel e Kain.

Sunset Overdrive

Sunset Overdrive rappresenta un unicum nella carriera di Insomniac Games: pubblicato nel 2014 in esclusiva Xbox One quando la compagnia era ancora indipendente (l'acquisizione da parte di Sony avverrà nel 2019), si tratta di un Action/Adventure piuttosto originale che mescola tra loro concept ripresi da giochi come Jet Set Radio e Tony Hawk's Pro Skater in termini non solo ludici ma anche di estetica ed atmosfera. Il risultato finale è stato uno dei prodotti più intriganti mai fatti dall'azienda californiana che tuttavia non si è mai cimentata con un secondo capitolo. Sunset Overdrive meriterebbe in qualche modo di tornare in scena con un seguito che possa perfezionarlo ulteriormente, per la gioia dei fan.

The Order 1886

Nonostante la tiepida accoglienza ricevuto all'epoca del suo debutto su PS4 nel 2015, un poco alla volta The Order 1886 è riuscito a ritagliarsi il suo zoccolo duro di appassionati rimasti colpiti dalla splendida realizzazione visiva e da una storia ben narrata e ricca di spunti. Perché alla fine, nonostante avesse comunque dei problemi effettivi, l'opera di Ready At Dawn un gran potenziale lo aveva eccome, solo non è stato espresso al massimo del suo impatto. Per questo motivo un The Order 2 potrebbe essere oro colato per consentire a tale potenziale di esplodere in tutta la sua portata. Purtroppo l'IP sembra ormai riposta in un cassetto in maniera definitiva, senza nessuno intenzionato a riaprirlo per un secondo tentativo.