5 giochi assurdi usciti su PS2, ben oltre la follia di Mister Mosquito

Se parliamo di videogiochi strani e assurdi è facile citare senza alcun dubbio Mister Mosquito, ma qui andiamo ben oltre, molto oltre. PlayStation 2 ha ospitato una serie di giochi davvero strampalati, come i cinque che vi elenchiamo di seguito. Ve ne vengono in mente altri? Fatecelo sapere qui sotto nello spazio commenti.

Katamari Damacy

Per quanto adorabile, bisogna ammettere che Katamari Damacy è proprio strano. Primo gioco di Keita Takahashi, nato come progetto scolastico per l'accademia Namco Digital Hollywood Game Laborator, Katamari Damacy riscuote un buon successo e negli anni da via ad un franchise discretamente redditizio per Bandai Namco, sopratutto in Giappone. All'epoca raramente si vedevano giochi così particolari in Occidente e l'arrivo di Katamari Damacy spiazzò il pubblico, riuscendo a farsi strada nel cuore di milioni di giocatori.

Dog of Bay

Dog of Bay è un gioco parecchio strampalato, uscito nel 2000 solo in Giappone. Un mix tra PaRappa The Rapper e Hatsune Miku, un gioco musicale con cani antropomorfi che recitano uno spettacolo teatrale sullo stile del musical Cats. Scopo del gioco? Nessuno lo ha mai capito bene ma sembra che l'obiettivo sia quello di ricevere consensi per lo spettacolo, dunque più il pubblico applaude e migliore sarà la vostra performance. Se cercate un gioco assurdo, lo avete appena trovato.

BCV Battle Construction Vehicles

I giochi di combattimento tra veicoli non sono certo una novità, tuttavia in BCV Battle Construction Vehicles a darsele di santa ragione sono veicoli da lavoro. Ruspe con la pala, mezzi da demolizione e trasporto cemento pronti a sfidarsi in battaglie stile Robot Wars. E la mente corre subito a Devastator dei Transformers, non è vero? Curiosità: BCV Battle Construction Vehicles è stato uno dei primi giochi per PS2 a uscire in formato DVD alla fine del 2000.

Gitaroo Man

Così come Dog of Bay, anche Gitaroo Man è un gioco musicale. Un titolo che si distingue per uno stile estetico davvero unico e per la presenza di tante modalità di gioco che lo trasformano in una sorta di anime demenziale alla Excel Saga. Spesso citato tra i grandi giochi PS2 ingiustamente dimenticati, Gitaroo Man è una bizzarria 100% made in Japan che non ha trovato molti estimatori in Occidente.

Demolition Girl

E' forse il gioco più strambo della nostra top 5: in Demolition Girl, una modella in spiaggia viene accidentalmente a contatto con un granchio malvagio e cade così vittima di una maledizione. La ragazza continua a crescere a dismisura superando i 50 metri di altezza ed è qui che interviene l'esercito, pronto a bloccare sul nascere questa nuova minaccia stile Godzilla. E se questo vi sembra folle, aspettate di imbattervi nella missione che vi vedrà girare intorno alla ragazza in elicottero per prendere le misure del... ci siamo capiti. Totalmente assurdo.