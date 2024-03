I 5 giochi più attesi della primavera 2024 da Rise of the Ronin a Hellblade 2

La primavera è da sempre una stagione molto interessante per i videogiochi e se è vero che l'inverno è stato forse un po' sottotono rispetto agli scorsi anni, nei prossimi mesi la situazione dovrebbe migliorare grazie ai lanci di titoli molto attesi: tra questi ne abbiamo scelti cinque particolarmente interessanti da tenere d'occhio.

Stellar Blade - 26 aprile PS5

Rise of the Ronin - 22 marzo PS5

Senua's Saga Hellblade 2 - 21 maggio PC e Xbox Series

Definito da più parti come, il primo gioco del team coreano ShiftUp arriva in esclusiva su PlayStation 5 il 26 aprile e sembra avere tutte le carte in regola per conquistare gli amanti dei giochi d'azione in terza persona.L'ambientazione Sci-Fi è sicuramente interessante, il gameplay sembra pescare a piene mani da giochi come NieR a Bayonetta,non sempre particolarmente ispirata..., gioco d'azione sviluppato dal Team Ninja e che sembra seguire le orme di NiOh, NiOh 2 e Wo-Long Fallen Dynasty, con un titolo ambientato nell'antico Giappone tra ronin e samurai.Rise of the Ronin non vuole innovare o stravolgere una formula ben rodata ma semplicemente migliorarla e perfezionarla ulteriormente. Funzionerà? Lo scopriremo il 22 marzo.

Annunciato nel 2019 insieme a Xbox Series X, Senua's Saga Hellblade 2 uscirà a maggio su PC e sulle console Xbox di attuale generazione. Ninja Theory promette un gioco ad alto impatto visivo e una narrazione di alto profilo, con una durata stimata di circa 8/9 ore. Senua's Saga Hellblade 2 esce il 21 maggio solamente in formato digitale a prezzo ridotto (49.99 euro) e disponibile ovviamente anche su Xbox Game Pass al day one.

Ghost of Tsushima Director's Cut - 16 maggio PC

Dragon's Dogma 2 - 22 marzo PC, PS5 e Xbox Series X/S

Per anni lo abbiamo chiesto a gran voce e finalmente sta arrivando: ci riferiamo naturalmente alla versione PC di Ghost of Tsushima , una delle esclusive PlayStation più acclamate e vendute degli ultimi anni.Dopo Horizon Forbidden West, The Last of Us e God of War mancava all'appello il gioco di Sucker Punch, che verrà pubblicato su Steam ed Epic Games Storetra cui l'espansione ambientata su Iki, la modalità Kurosawa per giocare in bianco e nero e l'espansione multiplayer Legends. Confermato anche il supporto per i monitor ultrawide e NVIDIA DLSS 3/AMD FSR 3/Intel XeSS.Recentemente abbiamo giocato a Dragon's Dogma 2 passando qualche ora con il gioco Capcom prima della recensione completa con voto.Le sensazioni sono state sicuramente positive, al netto di qualche dubbio legato al world building e alla narrazione. Il game director Hideaki Hitsuno è entusiasta di Dragon's Dogma 2 e il gioco ha sicuramente le carte in regola per imporsi in