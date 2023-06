5 giochi attesissimi e mai usciti: da Deep Down a Agent

Sono tanti i videogiochi annunciati nel corso degli anni e poi mai usciti: vuoi per problemi legali e/o burocratici, vuoi per difficoltà tecniche, vuoi per la chiusura dello studio o il fallimento del publisher. Ecco cinque giochi annunciati che non hanno mai visto la luce.

Beyond Good and Evil 2

Sequel del primo capitolo della serie originale Ubisoft, pubblicato originariamente nel 2003, Beyond Good and Evil 2 doveva rappresentare un nuovo punto di partenza per la saga ed essere uno sfoggio delle capacità tecniche degli studi di Ubisoft su console di nuova generazione (all'epoca PS4 e Xbox One). Il primo trailer di gameplay di Beyond Good & Evil 2, presentato nel 2018, mostrava i protagonisti muoversi all'interno di una gigantesca città, per poi allontanarsi ed esplorare liberamente prima il pianeta intero e poi lo spazio intorno ad esso, con un sistema simile a quello che si è visto nelle meccaniche di esplorazione di Starfield. Dopo anni di attesa, ad oggi non si sa nulla sullo stato del progetto, anche se Ubisoft assicura che il gioco non è stato cancellato.

Deep Down

Titolo mostrato da Capcom nel 2013 con un breve teaser in computer grafica, come parte della line-up di esclusive di Playstation 4, Deep Down si presentava come un RPG con meccaniche e atmosfere molto simili a quelle della serie di Dark Souls, idealmente rifinite con un comparto tecnico di altissimo livello e un sistema di combattimento molto più appagante. Purtroppo, il gioco è totalmente scomparso dai radar, anche se Capcom ha rinnovato il marchio nel 2020.

Everwild

Progetto molto interessante in sviluppo presso gli studi di Rare, Everwild è stato presentato da Microsoft nel 2019 come parte della line-up di esclusive Xbox per la nuova generazione. Lo stile artistico di altissimo livello e le idee di gameplay presentate lo hanno reso uno dei titoli più attesi da parte del pubblico, ma Everwild non si è più fatto vedere da allora. Alcune voci di corridoio sostengono che il progetto sia ripartito da zero, e che il gioco sarebbe dunque ben lontano dalla pubblicazione.

Agent

Titolo in sviluppo presso gli studi di Rockstar North, Agent doveva essere un titolo stealth piuttosto ambizioso, ambientato durante il periodo della Guerra Fredda. In questo caso parliamo al passato perché Agent è stato presentato addirittura nel 2009, ed era inizialmente previsto per essere pubblicato in esclusiva su PlayStation 3: è quindi probabile che si tratti di un titolo che non arriverà mai sugli scaffali.

Prince of Persia Le Sabbie del Tempo Remake

Come dice il nome, questo titolo rappresenta il remake del gioco originale pubblicato da Ubisoft nel 2003 su PlayStation 2. Rivelato per la prima volta nel 2020, il progetto è sparito completamente dai radar dopo le pesanti critiche ricevute da parte del pubblico. Alcune settimane fa Ubisoft stessa, dopo aver confermato il rinvio a tempo indeterminato del gioco, ha ammesso che lo sviluppo di Prince of Persia Le Sabbie del Tempo è ripartito da zero, e servirà dunque molto tempo prima che il prodotto possa arrivare tra le mani degli appassionati.