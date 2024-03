5 giochi basati su anime e manga davvero brutti: meglio starne alla larga

La sconfinata produzione di anime e manga ha ispirato un numero altrettanto numeroso di videogiochi, spesso e volentieri con risultati eccelsi. Purtroppo le cose non sempre sono andate per il verso giusto, come testimoniamo questi cinque titoli che dovreste assolutamente evitare.

Dragon Ball Z Ultimate Battle 22 (1995)

Dragon Ball Z: Ultimate Battle 22 è il peggio del peggio. Difficile imbattersi in un adattamento più pigro di questo. Lanciato originariamente nel 1995 sulla prima PlayStation, ha saputo terrorizzare gli appassionati dell'opera del compianto maestro Toriyama con un gameplay ai limiti dell'indecenza, animazioni statiche e degli persino degli errori di battitura nei nomi dei 22 personaggi inclusi nel roster: un peccato mortale per un prodotto su licenza. Neppure Dragon Ball: Final Bout era chissacché, ma quantomeno quest'ultimo era brutto in maniera interessante! Per fortuna negli anni ci hanno pensato la serie Budokai Tenkaichi e Dragon Ball FighterZ a farci dimenticare tale scempio (a proposito, vi state preparando al lancio di Dragon Ball Sparking Zero?).

Mobile Suit Gundam Crossfire (2006)

La vastissima produzione videoludica dedicata a Gundam è caratterizzata da alti e bassi, ma nessuno ha mai toccato il fondo come Mobile Suit Gundam: Crossfire, che ha funto da (indecente) titolo di lancio per PlayStation 3. Non riusciamo a salvare nulla di una produzione che avrebbe fatto una brutta figura anche se fosse stata presentata come tech demo. I controlli erano completamente rotti e quando funzionavano non davano alcuna soddisfazione a causa di un gameplay noioso. A distanza di quasi vent'anni è inoltre ancora vivido il ricordo della scialba palette desaturata tendente al marrone, che al massimo può andare bene come filtro notturno sugli smartphone, non certo in un gioco con un nome altisonante come quello di Gundam.

Naruto Shippuden Dragon Blade Chronicles (2010)

Nel corso degli anni Naruto è stato adeguatamente omaggiato con adattamenti di tutto rispetto (pensiamo, in primis, alla serie Ninja Storm), purtroppo neppure il ninja del Villaggio della Foglia è riuscito a scamparsi qualche passo falso videoludico. Niente però è atroce come Naruto Shippuden: Dragon Blade Chronicles, un gioco per Wii lanciato nel 2010. Level design non pervenuto, sistema di combattimento sfiancante, nemici riciclati fini all'ossesso, controlli afflitti da lag e copiosi cali di framerate. Dobbiamo continuare? Meglio di no, preferiamo non infierire ulteriormente e passare oltre.

Dragon Ball Z Kinect (2012)

Ci vediamo costretti a fare nuovamente il nome dell'opera di Akira Toriyama per citare Dragon Ball Z Kinect, un progetto naufragato esattamente come la periferica di Microsoft attorno al quale era stato cucito. L'idea di fare letteralmente a pugni dinanzi al televisore impersonando i propri eroi preferiti era senza dubbio intrigante, ma è finita per scontrarsi contro una realizzazione imbarazzante. Non solo le modalità erano risicatissime e il gameplay talmente basilare da indurre all'apatia nel giro di mezz'ora, ma spesso e volentieri si palesavano anche dei problemi di rilevazione. Alla terza Kamehameha fallita veniva voglia di spegnere tutto e andare a fare qualsiasi altra cosa.

One Piece Grand Cruise (2018)

Scordatevi i fasti di Pirate Warriors e Odyssey, One Piece: Grand Cruise è una vera offesa all'opera di Eiichirō Oda. Trattasi di un videogioco indirizzato alla Realtà Virtuale di PlayStation VR che disattende tutte le aspettative con un gameplay ripetitivo e un profilo contenutistico imbarazzante. Se Bandai Namco l'avesse distribuito come una semplice esperienza in Realtà Virtuale forse - e sottolineiamo forse - l'avremmo perdonato, ma è impossibile salvare un gioco la cui unica attrattiva è quella di offrire uno sguardo ravvicinato in prima persona al poliedrico cast di One Piece (procaci protagoniste incluse). Il Meta Score di 35 è più che meritato.

