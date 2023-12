5 giochi bellissimi con protagonisti i Samurai: alcuni non ve li aspettate!

Fieri, saggi e abili con la spada, i Samurai sono tra i guerrieri più affascinanti in assoluto, per questo motivo hanno ispirato una moltitudine di videogiochi. Eleggere i migliori in assoluto è un'impresa impossibile, per questo motivo non ci proviamo neppure, tuttavia abbiamo provato a riscoprire 5 titoli che reputiamo a loro modo bellissimi.

Ghost of Tsushima

Il gioco più recente in questo elenco è anche quello più radicato nell'immaginario dell'attuale generazione di videogiocatori. Ghost of Tsushima è una produzione sontuosa che riproduce in maniera efficace il Giappone del XIII secolo, anche se lo fa decostruendo la figura del Samurai. Il protagonista, Jin Sakai, è infatti un Samurai che, nel tentativo di contrastare l'apparentemente inarrestabile invasione mongola, sceglie di andare contro le tradizioni del suo credo e abbracciare un nuovo stile di combattimento maggiormente votato allo stealth. Ne scaturisce un connubio unico tra Spettro e Samurai che ha saputo conquistare milioni di videogiocatori, anche grazie all'ammaliante riproduzione dell'Isola di Tsushima.

Nioh 2

I Samurai si prestano bene anche al genere soulslike, come ha ampiamente dimostrato Team Ninja con la saga di Nioh, in particolare con l'eccellente secondo capitolo. Ambientato nel sanguinoso e bellicoso Giappone del periodo Sengoku, per l'occasione contaminato da oscure presenze demoniache, Nioh 2 propone brutali scontri all'arma bianca in cui ogni morte va accolta come un insegnamento. Rispetto al predecessore, la posta in gioco è aumentata dalla nuova Forma Yokai, che permette al protagonista di scatenare poteri ancora più devastanti.

Total War: Shogun 2

Da maestri del combattimento a fil di spada quali sono, i Samurai sono diventati protagonisti di tanti giochi d'azione, ma in una lista del genere non può non comparire anche Total War: Shogun 2, che è senza mezzi termini il più complesso e intricato strategico basato sui Samurai mai esistito. Guidando eserciti di Samurai e flotte di gigantesche navi da guerra in battaglie in tempo reale, l'obiettivo è quello di riunire il Giappone sotto il proprio comando supremo e diventare Shogun. Il pregio dello strategico di Creative Assembly è anche quello di esplorare più di un'epoca del Giappone Feudale (anche tramite i DLC) ponendosi come una sorta di compendio della storia dei Samurai.

For Honor

Si, lo sappiamo, For Honor non è incentrato esclusivamente sui Samurai, bensì su un'ampia varietà di combattenti provenienti dalle nazioni e dalle epoche più disparate. Ci sono anche Vichinghi, Cavalieri, Wu Lin e Gladiatori, ma nessuno vi viete di giocare solamente nei panni dei Samurai: facendo in questo modo vi troverete nella simulazione più completa sulla piazza, dal momento sono rappresentati molteplici esponenti della casta militare, come Kensei, Shugoki, Orochi, Nobushi, Aramusha, Hitokiri e Kyoshin. In nessun altro gioco potete trovare una rappresentanza così variegata e, soprattutto, così ben caratterizzata in battaglia. Il sistema di combattimento di For Honor è infatti estremamente tecnico e sfaccettato, dato che rifugge in maniera totale il button mashing e predilige un approccio ragionato e preciso.

Katana Zero

Potremmo citare una marea di altri videogiochi con protagonisti i samurai, come Onimusha, Like a Dragon: Ishin!, Bushido Blade, Samurai Warriors, Samurai Shodown, Way of the Samurai e Genji: Dawn of the Samurai, tuttavia abbiamo scelto di terminare questa carrellata con Katana Zero, un acclamato action-platformer che tinge di neo-noir il mito dei Samurai. Dotato di uno stile peculiare, Katana Zero offre azione mozzafiato e combattimenti brutali basati sulle meccaniche della morte istantanea (come in Hotline Miami) e della manipolazione del tempo, inoltre ogni livello è progettato per essere affrontato in maniera differente. Si tratta, insomma, di un gioco sui Samurai molto peculiare e differente dal solito, sicuramente consigliato agli appassionati del genere di riferimento.