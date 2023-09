5 giochi che hanno bisogno di un remake: a quando Dino Crisis?

I Remake sono ormai una realtà ben consolidata all'interno dell'attuale panorama videoludico. Molte vecchie glorie hanno fatto il loro ritorno attraverso versioni nuove di zecca, permettendo ai fan di poterle rivivere in una forma maggiormente al passo con i tempi. Ma ci sono altri giochi che meriterebbero lo stesso trattamento.

Di seguito vi elenchiamo 5 giochi che meriterebbero assolutamente un remake: vi piacerebbero?

Chrono Trigger

Uno dei più grandi JRPG di tutti i tempi, capace di scrivere la storia del suo genere di appartenenza al momento del suo esordio su Super Nintendo nel 1995. Chrono Trigger è stato poi riproposto anni dopo su Nintendo DS, ma non ha mai goduto di un rifacimento vero e proprio. Data l'eventuale portata del progetto molto difficilmente Square Enix si metterebbe oggi a realizzarne un remake totale, eppure Chrono Trigger lo meriterebbe eccome, anche senza necessariamente seguire lo stile di Final Fantasy VII Remake: con tutta probabilità per i fan andrebbe benissimo anche solo un profondo aggiornamento grafico che renda giustizia al classico originale.

Dino Crisis

Forse tra i rifacimenti più desiderati in assoluto, anche se Dino Crisis Remake sembra destinato a rimanere un sogno. Eppure Capcom ha dimostrato di saperli fare eccome i remake degni di tal nome: giochi come Resident Evil 2 e Resident Evil 4 sono esempi chiari ed indiscutibili, e siamo sicuro che anche l'originale Dino Crisis trarrebbe enorme vantaggio da una simile operazione realizzata con lo stesso impegno e dedizione. Sarebbe anche la grande occasione per riportare in scena il brand dopo due decenni di assenza, ma chissà se la casa giapponese si convincerà mai a compiere questo passo.

God Hand

Sempre restando in casa Capcom, c'è un'altra sua perla del passato in particolare che meriterebbe assolutamente di tornare in scena. God Hand era uno dei più brillanti Picchiaduro a Scorrimento dell'epoca PS2, passata purtroppo in sordina e talvolta anche sottovalutata dalla critica internazionale. Negli anni ha saputo però ritagliarsi uno zoccolo duro di fan, e forse proprio per questo motivo una riedizione di God Hand aggiornata ai tempi attuali potrebbe anche ottenere qualche successo: basta solo immaginarselo realizzato con il RE Engine e reso ancora più fluido grazie alla potenza delle attuali piattaforme per far gridare "lo voglio" in un attimo.

Legacy of Kain Soul Reaver

Nel nostro elenco dei giochi che hanno assolutamente bisogno di un seguito avevamo citato anche Legacy of Kain Defiance, ultimo episodio principale dell'iconica serie Crystal Dynamics. Il ritorno del franchise sarebbe però bellissimo in generale, in qualunque forma. Se un seguito dell'ultimo capitolo potrebbe non essere così semplice dati i tanti anni passati, ripartire dal remake del suo esponente più famoso ed amato, Legacy of Kain Soul Reaver, sarebbe l'alternativa migliore per far scoprire e riscoprire uno degli Action/Adventure più brillanti di tutti i tempi.

Metal Gear Solid

Ok, Konami è attualmente alle prese con Metal Gear Solid Delta Snake Eater, rifacimento moderno del mai dimenticato terzo capitolo, ma il progetto potrebbe essere l'apripista per ulteriori remake collegati alla serie. Il pensiero va inevitabilmente al primo Metal Gear Solid, che ha appena compiuto la bellezza di 25 anni ed è tutti gli effetti una pietra miliare della storia videoludica. Vero, già esiste un remake, Metal Gear Solid The Twin Snakes datato comunque 2004, e la sua struttura ludica collocata soprattutto in ambienti chiusi lo rende sulla carta più complesso da rifare rispetto a Snake Eater, ma l'idea di poter rivivere questo classico intramontabile attraverso la potenza dei sistemi odierni farebbe sicuramente impazzire chi con Solid Snake ci è cresciuto.