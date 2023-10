5 giochi Blizzard di qualità: la classifica dei capolavori indimenticabili

D'accordo, la "storica" Blizzard forse non esiste più e probabilmente negli ultimi anni la compagnia ha perso parte del suo glorioso smalto. Ma nel corso di oltre trent'anni di vita, la compagnia ha sfornato una serie di giochi indimenticabili e di alta qualità che hanno contribuito in maniera significativa all'evoluzione del videogioco.

Non è stato facile stilare la classifica dei 5 migliori giochi Blizzard di sempre, poiché in questi casi si rischia sempre di lasciare fuori titoli importanti. Una top 5 di giochi irrinunciabili (esclusi giochi mobile ed espansioni) che ogni giocatore dovrebbe provare assolutamente almeno una volta nella vita. Siete pronti? Iniziamo!

5 - Overwatch

4 - StarCraft

3 - Warcraft 2

2 - Diablo 2

: un Hero Shooter che ha contribuito a rendere popolare il genere, cavalcato poi con scarso successo da altri esponenti (pensiamo a Battleborne di Gearbox o Paragon di Epic Games).Blizzard a continuato a supportare il gioco per anni prima di abbandonarlo per passare al sequel, Overwatch 2 , titolo che però sta faticando molto ad imporsi, con la community che accusa gli sviluppatori di aver voluto semplificare alcune meccaniche di gameplay e la lore per rendere il gioco più accessibile al grande pubblico, rovinando un universo ricchissimo di potenzialità.Se Warcraft 2 è lo strategico fantasy per eccellenza, il primo StarCraft ricopre lo stesso ruolo se parliamo di RTS ad ambientazione Sci-Fi. Rispetto a Warcraft e Warcraft II,e con maggiori possibilità, ad oltre ad una trama più curata e con maggiori sfumature narrative. Anche in questo caso parliamo di un gioco che non potete non aver giocato almeno una volta nella vita.Il primo Warcraft era un bel gioco ma sin troppo acerbo in alcune meccaniche, il sequel invece migliora le già ottime basi del predecessore per dare vita ad un gioco di strategia fantasy capace di influenzare il genere negli anni successivi.

Impossibile non citare Diablo 2, un gioco che a cavallo dei primi anni 2000 si è imposto come must have assoluto, un vero e proprio fenomeno di costume in tutto il mondo. Un gioco immenso, che ha tenuto i giocatori incollati allo schermo per anni e che ancora oggi è un cult per una nicchia di fedelissimi. Immortale.

1 - World of Warcraft

Nella seconda metà degli anni 2000,Non è stato il primo MMO in assoluto ma è stato quello di maggior successo commerciale con decine di milioni di abbonati, un successo che continua ancora oggi.