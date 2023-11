5 giochi brutti per Nintendo Switch: ma a cosa stavano pensando?

Vi abbiamo già raccontato di 5 giochi per cui vale la pena avere una Nintendo Switch nel 2023, ma sulla console ibrida di Nintendo non ci sono solamente produzioni memorabili e imperdibili: nel corso degli anni sono stati pubblicati anche titoli da dimenticare e di qualità proprio insufficiente.

Quelli che vi stiamo per citare non sono necessariamente i giochi peggiori in assoluto mai comparsi sulla piattaforma, ma di certo sono casi piuttosto eclatanti e che hanno fatto discutere: ecco 5 giochi brutti per Nintendo Switch dai quali fareste meglio a tenervi alla larga.

ARK Survival Evolved

Uno dei porting più terribili mai visti su Nintendo Switch. ARK Survival Evolved non era di per sé un classico imperdibile al momento del suo esordio su PC, PS4 e Xbox One nel 2017, ma la successiva conversione sulla piattaforma della Grande N ha subito fatto rimpiangere le precedenti versioni. Questo perché il titolo targato Studio Wildcard si è presentato con un comparto tecnico brutalmente downgradato per funzionare sulla piattaforma Nintendo, ma afflitto inoltre da continui problemi tecnici e cali di framerate che di fatto hanno reso questa versione quasi ingiocabile. Se proprio volete scoprire ARK, ripiegate assolutamente sulle altre versioni.

Balan Wonderworld

Il Platform prodotto da Square Enix e sviluppato da Arzest è stato in generale una delle più cocenti delusioni del 2021 su qualunque piattaforma, ma secondo le medie riportate su Metacritic è proprio su Switch dove l'opera diretta da Yuji Naka ha dato il peggio di sé. Il metascore pari a 36 è il più basso di qualunque edizione del gioco in commercio: un sistema di controllo da crampi alle mani, unito al gameplay insoddisfacente e la tenuta tecnica tutt'altro che impressionante sono motivi sufficienti per tenersi alla larga da Balan Wonderworld senza alcun rimpianto.

Cooking Mama Cookstar

Un tempo Cooking Mama otteneva grande popolarità su Nintendo DS e 3DS anche se magari i singoli giochi della serie non erano eccezionali. Ma a vedere Cooking Mama Cookstar, pubblicato inizialmente su Switch nel 2020, forse era meglio che questa serie restasse confinata nell'album dei ricordi, non avendo assolutamente più nulla da dire in termini di gameplay o tecnici, dove si dimostra ridotta all'osso e senza alcuna verve. Come se già questo non bastasse, dispute legati tra il publisher Planet Entertainment e Office Create, proprietario dell'IP, hanno portato nel novembre del 2022 al definitivo stop alle vendite del gioco. Una triste fine per un progetto partito male sin dall'inizio.

GTA Trilogy

Che GTA III, GTA Vice City e GTA San Andreas siano classici senza tempo è fuori discussione, ma di sicuro la loro riproposizione su Switch (così come sulle altre piattaforme) ha fatto arrabbiare per il modo assolutamente irrispettoso con cui queste tre opere sono state trattate. Grand Theft Auto Trilogy Definitive Edition si è presentata sul mercato in condizioni tecniche assolutamente improponibili, un disastro che solo in parte è stato risollevato con successive patch. Ma il danno ormai è fatto, e GTA Trilogy resta un prodotto da dimenticare, soprattutto sulla console della Grande N.

Mortal Kombat 1

Nella nostra recensione di Mortal Kombat 1 abbiamo definito l'ultima fatica di NetherRealm Studios un ottimo Picchiaduro. Peccato però che ci stessimo riferendo alle versioni PS5, Xbox Series X/S e PC, mentre l'edizione per console Nintendo è praticamente l'esatto opposto. Mortal Kombat 1 su Switch è semplicemente un disastro tecnico lontano anni luce dalla qualità offerta dalle altre versioni, soprattutto per quanto riguarda fluidità e cura riposta nei modelli poligonali. Forse non era proprio il caso a prescindere di pubblicare il gioco in questa versione.