5 giochi brutti dei Pokémon: statene alla larga!

Quello dei Pokémon è uno dei franchise più famosi e remunerativi di sempre, un successo costruito sulla base di una lunga serie di giochi iconici e serie TV apprezzate da grandi e piccini. Pokémon, in ogni caso, non è sempre sinonimo di qualità, come dimostrano questi 5 giochi brutti che non rendono giustizia ai mostriciattoli più famosi del mondo.

Hey you, Pikachu (1998 su Nintendo 64)

Hey you, Pikachu si basa su una meccanica interessante solo sulla carta, ovvero la possibilità di interagire con Pikachu e altri Pokémon mediante un dispositivo di rilevazione vocale, il VRU (l'unico altro gioco in grado di farlo su Nintendo 64 era Densha de Go! 64). Purtroppo, alla prova dei fatti il rilevamento non funzionava molto bene ed era tutto tremendamente noioso.

My Pokémon Ranch (2008 su Wii)

Pokèmon Dash (2005 su DS)

Non è altro che un recinto in cui raccogliere i Pokèmon trasferiti da Diamante/Perla e lasciarli interagire con il proprio Mii. Venduto all'epoca al prezzo di circa 10 euro,permetteva anche di visitare i ranch dei propri amici per cercare di completare il Pokédex dei suddetti giochi in maniera più rapida.Preso da solo serviva a poco o nulla, dal momento che consentiva di sbloccare un solo mostriciattolo al giorno.

Un gioco di corse con protagonisti i Pokémon potrebbe avere anche senso, ma non nel modo in cui è stato realizzato Pokémon Dash. Primo titolo dei mostriciattoli ad essere approdato su Nintendo DS, chiedeva ai giocatori di manovrare Pikachu con il pennino durante delle corse con visuale dall'alto. Il sistema di controllo non funzionava affatto e la frustrazione montava molto in fretta.

Pokèmon Dream Radar (2012 su 3DS)

Pokémon Dream Radar è un gioco in realtà aumentata che sfrutta la telecamera e il giroscopio del Nintendo 3DS per sparare dei raggi di luce verso delle nuvole per sbloccare delle ricompense. Un gameplay che non sapeva divertire neppure undici anni fa.

Pokémon Channel: Insieme con Pikachu! (2003 su GameCube)

Difficile definirlo gioco, dal momento che in Pokémon Channel: Insieme con Pikachu! si trascorreva la maggior parte del tempo a guardare un anime in televisione nei panni di Pikachu. Attività alternative come la pesca, la lotta e l'andare in bici non riuscivano a risollevare le sorti di un prodotto davvero debole venduto a prezzo pieno, indirizzato sicuramente ai più piccini ma incapace di soddisfare anche il suo stesso target.