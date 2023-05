5 giochi brutti per PS3 che avete giocato e dimenticato in fretta

Ma quanti capolavori sono usciti su PlayStation 3? The Last of Us, God of War 3, inFamous e inFamous 2, LittleBigPlanet e potremmo andare avanti per ore. Ma ci sono anche tanti giochi brutti, eccone tre che forse avete giocato ma dei quali vi siete probabilmente dimenticati in fretta.

The Walking Dead Survival Instinct

Nel 2013 The Walking Dead era indubbiamente la serie TV del momento, Telltale aveva trovato la sua formula con le avventure episodiche ma in tanti hanno voluto mangiare dalla torta di The Walking Dead, tra cui Activision che nello stesso anno pubblica The Walking Dead Survival Instinct. Sviluppato da Terminal Reality, il gioco è uno sparatutto tecnicamente arretrato e con un gameplay legnosissimo... e il Metascore di 34/100 la dice lunga sulle qualità del gioco.

Resident Evil Operation Raccoon City

Uno sparatutto in terza persona ambientato a Raccoon City non era certo una novità neanche all'epoca (2012) tuttavia Resident Evil Operation Raccoon City si contraddistingue per un gameplay piuttosto confuso, modalità multiplayer non all'altezza delle aspettative e una campagna praticamente inesistente. Bocciato su tutta la linea, nonostante l'hype che circondava il progetto, questo titolo si è rivelato assolutamente mediocre.

Quantum Theory

Alla fine degli anni '00, Gears of War era la saga di riferimento per gli amanti degli sparatutto in terza persona. A lenire l'assenza della serie su PS3 ci ha pensato Koei Tecmo con Quantum Theory, shooter Sci-Fi in terza persona con focus sulle coperture... eh già, proprio come Gears of War. Sulla carta interessante, Quantum Theory è un gioco affetto da numerosi problemi strutturali e da un comparto estetico piuttosto anonimo, con personaggi generici e ambientazioni poverissime. Il Metascore non va oltre un misero 43/100.

Yaiba Ninja Gaiden Z

Un hack n slash con grafica in cel shading, ambientato nel mondo di Ninja Gaiden? Wow, bellissima idea, peccato che non abbia funzionato assolutamente. Discreto il comparto estetico ma per quanto riguarda il gameplay, Yaiba Ninja Giaden Z è di fatto un action game noioso e ripetitivo, che ha contribuito ad oscurare la stella di Ninja Gaiden. Occasione sprecata, purtroppo.

Golden Axe Beast Rider

Golden Axe in 3D? Che spettacolo! La serie SEGA era amatissima negli anni '80, la saga si è però arenata a metà degli anni '90 dopo l'uscita di Golden Axe 3 su Mega Drive. Nel 2008 arriva Golden Axe Beast Rider, un gioco il cui sviluppo travagliato si è rivelato fatale per il destino del progetto. Brutto, lento, legnoso ed artisticamente poco ispirato, Beast Rider non è un capolavoro ma molti ci hanno giocato all'epoca, curiosi di vedere come SEGA avrebbe portato Golden Axe in un mondo tridimensionale. L'esperimento fallimentare di Altered Beast del 2005 avrebbe dovuto fornirci già un chiaro indizio a riguardo.