5 giochi di Capcom sottotono: da Resident Evil 6 a Exoprimal, si poteva fare di più

Capcom è considerata una delle compagnie nipponiche più popolari ed amate dai giocatori di tutto il mondo, complice la qualità solitamente alta delle sue produzioni di punta e la fama raggiunta da suoi brand storici come Resident Evil, Street Fighter e Monster Hunter. Ma nel corso del tempo non sono mancati gli errori.

Di seguito vi citiamo 5 giochi sottotono di Capcom, opere non necessariamente brutte ma che non sono riuscite a lasciare il segno come avrebbero potuto e dovuto:

Dead Rising 4

Dopo gli ottimi risultati ottenuti con i predecessori, con Dead Rising 4 si prova a puntare ancora più in alto lasciando ai giocatori ancora più libertà di azione e movimento e rimettendoli nuovamente nei panni dell'amato protagonista originale Frank West. Ma alla resa dei conti il gioco ha dimostrato come la formula ludica alla base della serie ha cominciato ad avvertire il peso degli anni, rivelandosi stanca e senza più idee vincenti. Non è un caso che il brand si è fermato dopo l'uscita di questo capitolo.

Devil May Cry 2

Torniamo indietro nel tempo, precisamente all'epoca PS2. Dopo il grande successo del primo Devil May Cry l'attesa nei confronti del seguito è ovviamente stellare, ma incredibilmente Capcom fa cilecca. Devil May Cry 2 non solo è l'ombra del suo predecessore, ma vanifica un ottimo potenziale con un gameplay privo di sfida, un ritmo più lento e poca ispirazione in ottica audiovisiva. Qualche buona idea c'era (come l'introduzione delle acrobatiche manovre evasive), ma Dante e i suoi fan meritavano decisamente di meglio anziché il peggior Devil May Cry della serie. Fortuna che poi il brand è risolto con il successivo Devil May Cry 3 Dante's Awakening.

Exoprimal

Tra i titoli pubblicati da Capcom negli ultimi anni, Exoprimal è forse uno dei meno convincenti. Lo sparatutto online a base di dinosauri si è dimostrato caotico e dai ritmi forsennati, ma afflitto anche da una forte ripetitività a causa anche dei pochi contenuti che lo caratterizzano, come vi abbiamo raccontato nella nostra recensione di Exoprimal. Gli sviluppatori stanno continuando a supportarlo, ma la sensazione è che l'opera non ha centrato l'obiettivo come sperato.

Marvel vs Capcom Infinite

L'ultimo episodio dell'iconico Marvel vs Capcom non ha reso grande onore alla sua serie di appartenenza. Complici pochi contenuti, un roster limitato e in larghissima parte riciclato dal precedente Marvel vs Capcom 3 e un gameplay con margini di miglioramento, Marvel vs Capcom Infinite non è all'altezza del leggendario talento dimostrato dalla casa di Osaka nella produzione di Picchiaduro. Un'occasione davvero mancata.

Resident Evil 6

Atteso all'epoca della sua originale uscita nel 2012 come il capitolo più grande e ambizioso della serie, Resident Evil 6 è finito con il rivelarsi uno dei giochi Capcom più controversi di sempre. Se da un lato i contenuti abbondano e l'azione si è fatta altamente frenetica, il sesto episodio ha ormai del tutto sacrificato la componente survival horror a favore di un'eccessiva spettacolarizzazione hollywoodiana che ha fatto storcere il naso a numerosi fan di Resident Evil. Dopo l'accoglienza generale riservata a RE6, Capcom tornerà sui propri passi con il successivo Resident Evil 7 Biohazard, tornando ad abbracciare le atmosfere horror che fecero la fortuna dei primi giochi del brand.