5 giochi da comprare su PlayStation Store a 2.99 euro: super prezzo!

Sono iniziati gli sconti autunnali su PlayStation Store e noi ne approfittiamo per andare a caccia di offerte pazze: che giochi per PS4 e PS5 si possono comprare a soli 2,99 euro? Più di quanti crediate, garantito, e alcuni sono davvero molto belli!

Need for Speed Payback

D'accordo, non è uno dei migliori Need for Speed degli ultimi tempi, eppure Payback potrebbe conquistarvi se amate le atmosfere alla Fast & Furios. Per questo prezzo, si può chiudere un occhio sul comparto tecnico datato e su un modello di guida non proprio brillante, ma in fin dei conto non ci saremmo certo aspettati un gioco simulativo... stiamo pur sempre parlando di Need for Speed, giusto?

Dead Island Definitive Edition

La riedizione del primo Dead Island, per chiunque voglia riscoprire le origini di questa amata serie, partita alla grande con un gioco che si è rivelato una vera hit a sorpresa, e proseguita poi con Dead Island Riptide e solo recentemente con il sequel Dead Island 2. Non è invecchiato benissimo, ma è ancora godibile.

Super Meat Boy Forever

Solo per gli amanti dei platform vecchia scuola, Super Meat Boy Forever è un gioco di piattaforme duro e cattivo, tanto maestoso con la sua grafica in Pixel Art, quanto difficile da padroneggiare. Per i giocatori hardcore duri e puri, gli altri lo troveranno troppo frustrante.

Snake Pass

Un platform puzzle che mette il giocatore nei panni di un serpente, impegnato a superare una serie di livelli di difficoltà crescente con enigmi da risolvere e nemici da evitare per giungere al traguardo. Non è un capolavoro, Snake Pass, ma è un gioco adatto a tutta la famiglia ad un prezzo piccolo piccolo.

Kill La Kill IF

Lo spettacolare anime diventa un picchiaduro a incontri di alto impatto scenico, con un gameplay purtroppo non sempre a fuoco e in alcuni casin sin troppo macchinoso Kill La Kill If piacerà agli amanti della serie grazie ad una buona dose di fanservice, consigliato su riserva ai non appassionati di manga e anime.