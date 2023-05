5 giochi di corse bellissimi per PS1 oltre Gran Turismo

Se parliamo di giochi di corse per la prima PlayStation, inevitabilmente pensiamo subito a Gran Turismo e Gran Turismo 2, la console Sony però ha ospitato numerosi altri racing game di alta qualità, spesso conversioni arcade di alto profilo, in altri casi giochi completamente nuovi e inediti. Ecco la nostra top 5 dei migliori!

Abbiamo tenuto fuori i già citati Gran Turismo e Gran Turismo 2 per non inflazionare la classifica, per il resto non ci sono criteri particolari: giochi di corse arcade o realistici, su due o quattro ruote ma non solo dal momento che abbiamo preso in considerazione anche i giochi di corse futuristici. Fateci sapere se siete d'accordo con noi.

1 Ridge Racer Type 4

Uscito nel 1998 (l'abbiamo già detto che è stato un anno incredibile per i videogiochi?) Ridge Racer Type 4 è stato il primo videogioco per PS1 a supportare l'ombreggiatura sui poligoni, garantendo così una maggior pulizia e profondità visiva. Ridge Racer Type 4 però non è solo un gioco tecnicamente curato ma anche il gameplay è estremamente solido, con tante modalità e un sistema di controllo pensato per sfruttare al massimo le potenzialità del controller PlayStation. Un capolavoro.

2 WipEout 2097

Potevamo non citarlo? E' stato il re dei giochi di corse spaziali della seconda metà degli anni '90 (purtroppo, F-Zero X non ha riscosso il successo commerciale sperato). WipEout 2097 (conosciuto anche come WipEout XL) ha dominato per anni le classifiche grazie a un gameplay velocissimo e una colonna sonora che non ha faticato a trovare spazio anche nelle charts e nei dancefloor. Incredibile.

3 CTR Crash Team Racing

Crash Team Racing era ovviamente ispirato a Mario Kart, ma non stiamo parlando di un banale rip-off in quanto CTR aveva (e ha ancora oggi) una sua personalità ben definita. Un gioco dall'anima profondamente arcade, con tutti i personaggi della serie Crash Bandicoot pronti a darsi battaglia in pista. Ben riuscito anche il recente remake (ecco la nostra recensione di Crash Team Racing Nitro Fueled).

4 Colin McRae Rally 2.0

Il primo Colin McRae Rally ha riscosso un notevole successo, questo sequel migliora quanto di buono fatto con il capostipite, proponendo un comparto tecnico migliorato e un gameplay ancora più solido. Forse non era innovativo come il suo predecessore, ma l'alta qualità è fuori discussione.

5 Need for Speed 3 Hot Pursuit

Siamo sempre nel 1998, in Need for Speed 3 Hot Pursuit bisogna scappare dalla Polizia in frenetici inseguimenti su supercar sfrecciando tra le strade delle principali città del Nord America. Tecnicamente non è invecchiato benissimo ma all'epoca NFS III Hot Pursuit era uno spettacolo per gli occhi e divertentissimo da giocare grazie ad una IA particolarmente sviluppata. Ve lo ricordate?

