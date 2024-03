5 giochi che costano poco su PlayStation Store, in offerta a meno di 8 euro

Volete giocare spendendo poco? Sappiamo già la risposta e per questo vi proponiamo una selezione di giochi per PS5 e PS4 in vendita a meno di 8 euro su PlayStation Store come parte degli sconti Mega Marzo: ecco cinque giochi che non dovreste proprio perdervi a questo prezzo.

Batman Arkham Collection 7.79 euro

Tre giochi al prezzo di nemmeno uno: questa raccolta include Batman Arkham Asylum, il sequel Batman Arkham City e l'epico finale della trilogia di Rocksteady, Batman Arkham Knight. Tutti i giochi vengono proposti con aggiornamenti e DLC post lancio, così da vivere l'esperienza completa della saga dell'Uomo Pipistrello. D'accordo, manca Batman Arkham Origins, a ma questo prezzo non ci si può proprio lamentare.

Star Wars Jedi Fallen Order Deluxe Edition 5.99 euro

Super prezzo per Jedi Fallen Order in versione PS4 e PS5 (aggiornamento gratis) con tutti i contenuti della Deluxe Edition come le skin per BD-1 e la Stinger Mantis, artbook digitale e video dietro le quinte Director's Cut con oltre 90 minuti di filmati sullo sviluppo del gioco. Da prendere al volo, considerando che la Standard Edition ha ancora un prezzo di listino di 49,99 euro.

SEGA Mega Drive Classics 5.99 euro

D'accordo, questo pacchetto è solo per i nostalgici ma se avete passato la vostra infanzia giocando con il Mega Drive, per 5.99 euro potrete rivivere le emozioni dei tempi d'andati grazie agli oltre 50 giochi inclusi nella raccolta. Qualche nome? Sonic e Sonic 2 ovviamente ma anche Streets of Rage 2, Phantasy Star, Shinobi III Return of the Ninja Master e tanti altri classici della console SEGA a 16-bit. Tutti i giochi supportano il salvataggio in qualsiasi momento e il riavvolgimento rapido della partita.

LEGO DC Supercriminali 6.59 euro

Ma quanto è divertente essere supercattivi? LEGO DC Supercriminali è un gioco d'azione e avventura Open World con protagonisti i villain della DC come Joker, Harley Quinn e tanti altri membri della Injustice League. Se vi siete stufati di giocare nei panni dei buoni, avete appena trovato il vostro nuovo passatempo preferito.

Virtua Fighter 5 Ultimate Showdown 7.49 euro

Oltre a Virtua Fighter 5 in versione rimasterizzata, questo bundle include anche il DLC Pacchetto Leggendario che include elementi per la personalizzazione, modelli dei personaggi, arene e musiche tratte dal primo Virtua Fighter. In attesa che SEGA annunci Virtua Fighter 6 (o il reboot di Virtua Fighter) si tratta di un acquisto davvero consigliato per gli amanti del genere.