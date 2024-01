5 giochi costosissimi che potete trovare su Steam

Con l'aumento della complessità delle esperienze e l'adeguamento dei mercati, il costo dei videogiochi è indubbiamente lievitato negli ultimi anni, ma di tanto in tanto ci si ritrova dinanzi a prezzi di vendita esagerati. Ecco a voi cinque videogiochi costosissimi su Steam.

Earthquake Escape

Come suggerisce il titolo, Earthquake Escape è un gioco in cui bisogna trovare riparo e scappare in nel corso di un terremoto. Caratterizzato da uno stile grafico cartoonesco e colorato, vede come protagonista un bambino solo a casa e con soli 11 secondi a disposizione per salvarsi. Nulla però sembra giustificare l'elevatissimo prezzo al quale viene venduto fin dal novembre del 2021, pari a ben 169,99 euro, tra l'altro le sole 4 recensioni presenti tratteggiano i connotati di una produzione assolutamente dimenticabile.

VRemedies - MRI Procedure Experience

VRemedies - MRI Procedure Experience è un progetto in Realtà Virtuale pensato per introdurre i piccoli pazienti e i loro genitori alle procedure MRI (Imaging a Risonanza Magnetica) prima dell'esecuzione nel mondo reale. Viene presentata come un'esperienza realistica per HTC Vive, basata su fotogrammetria e dotata di interattività ambientale, realizzata peraltro con l'assistenza e i consigli di personale ospedaliero. Costa 169,99 euro, ma purtroppo le poche recensioni presenti non aiutano a farsi un'idea sulla sua reale qualità.

Run Thief

Run Thief è un gioco a scorrimento orizzontale nel quale un ladro deve scappare superando delle trappole e degli ostacoli di varia natura. Stando alla descrizione, il gameplay è influenzato dal giorno e dalla notte, inoltre essendo semplice risulta essere indirizzato ai videogiocatori a partire dai sei anni di età. C'è da dire, però, che i video e le immagini allegate alla scheda su Steam non sembrano giustificare l'elevato prezzo di vendita di 169,99 euro, anche perché spesso e volentieri giochi simili vengono anche distribuiti in formato free-to-play. Le poche recensioni presenti non sono per nulla invitanti, inoltre la produzione, che risulta essere in Accesso Anticipato, non riceve attenzioni da moltissimo tempo.

Spooky Men

Un tempo Spooky Men poteva essere considerato come il gioco più costoso della storia, dato che inizialmente era venduto a 1 milione di dollari! (999.999,999 per l'esattezza)! Adesso il prezzo è molto più basso, ma comunque tutt'altro che invitante, essendo fissato a 194,99 euro. Trattasi di un survival horror asimmetrico cooperativo in Accesso Anticipato ambientato in un quartiere di periferia infestato da presenze demoniache. Un giocatore controlla un Fantasma, mentre tutti gli altri controllano i Sopravvissuti chiamati a sfuggirgli. Anche in questo caso si fa fatica a comprendere i motivi che hanno spinto gli autori a fissare un prezzo così elevato.

Ascent Free-Roaming VR Experience

I giochi elencati finora impallidiscono dinanzi ad Ascent Free-Roaming VR Experience, un videogioco in Realtà Virtuale da ben 999 dollari! Gli sviluppatori promettono un'esperienza premium altamente immersiva compatibile con molteplici dispositivi dotati di feedback aptico e studiata per un massimo di 4 giocatori collegati in LAN in ambienti 10 metri x 10 metri. Si tratta dunque di un prodotto indirizzato alle sale arcade e, almeno a vedersi, non pare affatto male. Il suo fine potrebbe anche giustificare il prezzo, ma le poche recensioni presenti (alcune delle quali si limitano a riferire "non male") non ci consentono di farci un'idea sulla qualità della produzione.