Top 5 giochi molto brutti usciti su PS5: vade retro!

In questi anni abbiamo visto tanti grandi giochi per PS5, ma oltre a produzioni imperdibile come God of War Ragnarok, Elden Ring o Marvel's Spider-Man 2 non sono mancate anche produzioni assolutamente da dimenticare che non sono riusciti in alcun modo a convincere critica e pubblico.

Di seguito vi citiamo 5 dei più noti giochi brutti usciti su PS5, titoli dai quali è meglio tenersi alla larga risparmiando così soldi preziosi:

Babylon's Fall

Questo è forse il caso più eclatante di tutti: considerato che dietro lo sviluppo di Babylon's Fall c'erano due compagnie del calibro di Square Enix e Platinum Games era lecito aspettarsi un prodotto quantomeno decente. E invece nulla di tutto questo, semmai l'esatto contrario. Babylon's Fall si è rivelato un Action/RPG multiplayer non solo terrificante da giocare ma anche poverissimo di contenuti, incapace sin da subito di attirare utenza in massa. Un flop clamoroso e pesante, che ha portato Square Enix a chiudere definitivamente i server del gioco nel febbraio del 2023, meno di un anno dopo l'esordio sul mercato.

Greyhill Incident

Survival Horror incentrato su un'invasione aliena, Greyhill Incident si è rivelato un insuccesso su tutta la linea. L'opera sviluppata da Refugium Games è stata bocciata in maniera praticamente unanime a causa di una storia priva di mordente, dialoghi soporiferi ed una giocabilità non pervenuta. Un'ambientazione a suo modo con un certo fascino non basta assolutamente per risollevare dal baratro questa dimenticabile avventura. Non ci credete? Ecco la recensione di Greyhill Incident per PS5.

Quantum Error

Un altro Survival Horror, un altro gioco tra i più brutti arrivati su PS5. Quantum Error non ha rispettato le promesse della vigilia e si è rivelato un titolo privo di mordente, incapace di coinvolgente ed afflitto da numerosi problemi sia ludici che tecnici che hanno finito con il compromettere irrimediabilmente le sue atmosfere. Lo sviluppatore Teamkill Media ha difeso a spada tratta il proprio operato, ma ormai il danno è fatto e difficilmente Quantum Error potrà andare incontro ad una rinascita.

Skull Island Rise of Kong

Nella nostra recensione di Skull Island Rise of Kong lo abbiamo detto chiaro e tondo: siamo davanti al peggior gioco di tutto il 2023. L'Action/Adventure di IguanaBee è un completo disastro insalvabile in ogni aspetto: visivamente sembra rimasto fermo ad oltre due generazioni fa, e risulta praticamente ingiocabile a causa di continui inconvenienti tecnici ed un sistema di controllo tutt'altro che preciso. Proprio a causa delle sue immense problematiche potrebbe comunque valere la pena provare Skull Island Rise of Kong, anche solo per avere un'idea su come non sviluppare un videogioco nel 2023.

The Lord of the Rings Gollum

Prima dell'uscita di Skull Island Rise of Kong il povero The Lord of the Rings Gollum sembrava destinato a fare suo lo scettro di peggior titolo dell'anno. Nonostante i lunghi e continui rinvii volti a migliorarlo il più possibile, Daedalic Entertainment non è riuscita a risollevare una situazione che sembrava molto difficile sin dall'inizio, come evidenziato nella recensione de Il Signore degli Anelli Gollum: il risultato finale è un prodotto che non rende assolutamente giustizia al franchise de Il Signore degli Anelli, rivelandosi un fallimento non solo tecnico ma anche come Action/Adventure di stampo Stealth.