5 giochi dispersi che vorremmo assolutamente vedere ai The Game Awards

Cresce l’hype per i The Game Awards 2022 in programma il 9 dicembre dalle 02:00 del mattino con il pre show previsto alle 01:30, da non sottovalutare visto che sono previste per questa occasione circa un dozzina di World Premiere, che unite agli annunci dell’evento principale dovrebbero portare il totale degli annunci a circa 30/40.

Non abbiamo ancora una lineup completa dell’evento e proprio per questo vi citiamo cinque giochi che vorremo assolutamente vedere ai The Game Awards, senza citare quei titoli già confermati come Star Wars Jedi Survivor o comunque la cui presenta è molto probabile (vedere alla voce Final Fantasy XVI). Siete pronti? Iniziamo

Senua's Saga Hellblade 2

Annunciato proprio ai The Game Awards del dicembre 2019, il gioco di Ninja Theory è completamente sparito dai radar e negli ultimi tre anni si è fatto vedere solamente con brevi video diari e making of del motion capture. Noi speriamo che sia davvero arrivato il momento per vedere Senua nuovamente in azione nel sequel di uno dei videogiochi più acclamati degli ultimi anni.

Nuovo gioco di Hideo Kojima

Non è un mistero che Geoff Keighley e Hideo Kojima siano grandi amici, il producer giapponese ha piena stima nelle capacità comunicative del giornalista e conduttore canadese e da anni i due hanno stretto una proficua collaborazione, oltre ad un rapporto personale. Difficile immaginare un evento di Geoff senza una sorpresina targata Hideo Kojima, che sia il sequel di Death Stranding o magari un progetto diverso come Overdose. Noi aspettiamo fiduciosi…

Mass Effect Next o Dragon Age Dreadwolf

Accorpiamo i due progetti BioWare, in quanto la presenza di almeno uno dei due ci renderebbe certamente felici. Mass Effect ha bisogno di un rilancio in grande stile dopo il flop di Mass Effect Andromeda e lo stesso vale per Dragon Age, sono passati più di otto anni dal lancio di Dragon Age Inquisition e da allora la saga è stata messa in pausa. BioWare ha passato anni difficili (il flop di Anthem e la chiusura del progetto Anthem Next bruciano ancora) e questi due nuovi titoli dovranno necessariamente rappresentare un punto di svolta per la compagnia.

Marvel's Spider-Man 2

PlayStation non ha confermato in alcun modo la sua presenza ai The Game Awards e dunque è probabile che Marvel’s Spider-Man 2 non ci sarà, ma sperare non costa nulla. Il nuovo gioco Insomniac dovrebbe (il condizionale è d’obbligo) uscire nel 2023 e dunque un breve trailer (vogliamo sognare in grande? Magari un video gameplay) potrebbe scaldare gli animi in attesa del debutto della nuova avventura dell’Uomo Ragno.

Pragmata

Annunciato e poi scomparso nel nulla, Pragmata è atteso nel 2023 ma come detto ad oggi non sappiamo assolutamente niente su questo ambizioso progetto di Capcom. Che possa essere proprio il palco dei TGA l’occasione giusta per ripresentare il progetto? Difficile ma non impossibile, in ogni caso la casa di Osaka dovrebbe essere presente all'evento con Street Fighter 6, ma chissà che non ci siano altre sorprese dietro l'angolo.

L'appuntamento con i The Game Awards è per venerdì 9 dicembre alle 02:00, noi seguiremo lo show con una lunga maratona che partirà giovedì 8 dicembre dalle 18:00 sul canale Twitch di Everyeye.it mentre dalle 01:00 di venerdì saremo live anche su Tiktok per reaction e commenti a caldo.