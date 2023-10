5 giochi che dovrebbero essere rinviati al 2024 per guadagnare visibilità

Lo sappiamo cosa state pensando: rinviare un gioco? E perché mai, se è pronto.... ma che cosa dite. E invece, a volte, cambiare la finestra di lancio è una mossa sensata, sopratutto in un periodo affollato come l'autunno. Ci sono titoli interessanti che rischiano di essere oscurati nel marasma delle nuove uscite videogiochi di ottobre e novembre.

Per questo abbiamo individuato 5 giochi che forse meriterebbero di essere rimandati al 2024 per godere di un lancio collocato in una finestra più favorevole, come accaduto nei casi del rinvio di Alone in the Dark e delle versioni console di Cities Skylines 2.

Sonic Superstars

L'attuale finestra di lancio di Sonic Superstars rischia di stritolare il gioco tra Marvel's Spider-Man 2 e Super Mario Bros Wonder, di fatto togliendo visibilità al nuovo platform del porcospino blu. D'accordo, lo si diceva anche lo scorso anno per Sonic Frontiers (uscito lo stesso giorno di God of War Ragnarok) e i risultati hanno dato ragione al publisher, vedremo quindi cosa succederà nelle prossime settimane.

Lords of the Fallen

Lords of the Fallen è uno di quei titoli che rischia di essere penalizzato da una data di lancio forse non del tutto a fuoco. Nonostante le apparenti buone potenzialità del gioco, l'IP non è mai realmente decollata e deve ancora farsi conoscere da un pubblico ampio: siamo sicuri che metà ottobre sia la finestra ideale per godere di visibilità e riuscire a comunicare al meglio i punti di forza della produzione?

Ghostrunner 2

Per il sequel di Ghostrunner vale quanto detto sopra per Lords of the Fallen: uscire tra Marvel's Spider-Man 2 e Alan Wake II rischia di togliere visibilità ad un titolo che avrebbe invece bisogno di tempo per essere raccontato nel migliore dei modi e conquistare nuovo pubblico.

Persona 5 Tactica

Novembre, croce e delizia. Persona 5 Tactica è l'ennesimo spin-off di P5 ed esce nello stesso giorno di altri due titoli di richiamo, ovvero Naruto x Boruto Ultimate Ninja Storm Connections e Super Mario RPG. Forse sarebbe stato meglio spostare il lancio a inizio gennaio per godere di maggiore visibilità.

Like A Dragon Gaiden The Man Who Erased His Name

Un episodio non "regolare" distribuito in Occidente solo in formato digitale, in un mese dove gli acquisti retail la fanno da padrone tra festività e offerte del Black Friday. Una scelta forse "pericolosa" in ottima vendite al lancio, ma comprendiamo come rimandarne il lancio sia impossibile: a fine gennaio esce Like a Dragon Infinite Wealth e una demo del gioco sarà inclusa in Like A Dragon Gaiden The Man Who Erased His Name.