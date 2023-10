5 giochi che dovreste proprio giocare se vi è piaciuto Starfield

Se abbiamo terminato i nostri viaggi intergalattici in Starfield, ma la nostra sete di scoperta dell’universo non si è ancora placata, ci sono alcuni altri giochi a tema spaziale/futuristico che potrebbe valere la pena di recuperare. Ecco 5 giochi simili a Starfield che consigliamo agli amanti del genere.

No Man's Sky

Come vi raccontiamo nel nostro confronto di Starfiled Vs No Man's Sky, i due giochi si differenziano nel genere: il primo è un gioco di ruolo, mentre il secondo è un gioco survival d'azione e avventura. Ciò nonostante, entrambi ci invitano ad esplorare liberamente lo spazio. I due giochi condividono alcune somiglianze proprio da questo punto di vista. Ci consentono, infatti, non soltanto di esplorare una vasta mappa interstellare, ma anche di scoprire pianeti, estrarre risorse, costruire basi e lasciare una traccia del nostro passaggio nella galassia. Con il suo concept a tema spaziale e la sua grafica curata, No Man’s Sky può regalare grandi soddisfazioni agli appassionati del genere e non.

Everspace

Se siamo alla ricerca di mondi da esplorare nello spazio, ma vogliamo variare le dinamiche di gioco rispetto a Starfield, Everspace è ciò che potrebbe fare al caso nostro. Everspace si orienta maggiormente su meccaniche roguelike, mentre Starfield offre un'esperienza di gioco di ruolo più tradizionale con particolare attenzione alla raccolta delle risorse, alle sparatorie e all’esplorazione.

Everspace è meno ambizioso rispetto ad altri giochi spaziali. Ogni sessione di gameplay è una breve avventura generata casualmente. Non è possibile salvare o ricaricare se le cose vanno male. Nel caso la nostra nave dovesse andare distrutta, il pilota sarà clonato e conserverà solo il denaro raccolto dal suo sfortunato predecessore, che può essere utilizzato per potenziare la nave e sperare in un viaggio meno drammatico.

Cyberpunk 2077

È vero: Cyberpunk 2077 e Starfield si ripropongono di offrire esperienze diverse ideate per target di pubblico diversi. Cyberpunk 2077, infatti, è ambientato in un mondo post-apocalittico e si focalizza sull'esplorazione di specifiche aree, mentre Starfield si concentra maggiormente sui viaggi intergalattici.

Tuttavia, i due giochi condividono delle somiglianze che potrebbero accontentare anche chi ha il desiderio di un semplice cambio di scenario. Sono entrambi giochi di ruolo e si originano in un’ambientazione futuristica dedicata ai fan della fantascienza. Guidato da una trama che ci immerge nelle dinamiche di quegli stessi mondi, anche Cyberpunk 2077 saprà tenerci impegnati con un'incredibile varietà di attività. Peraltro, di recente è uscita l'espansione Phantom Liberty.

The Outer Worlds

The Outer Worlds e Starfield sono entrambi giochi che consentono ai giocatori di esplorare vari pianeti. Al pari di Starfield, The Outer Worlds offre diverse missioni in cui i giocatori possono immergersi e che determinano l’andamento della storia, con diverse opzioni di combattimento.

Rimane una sostanziale differenza nei toni e nelle atmosfere di gioco, visto che The Outer Worlds è noto per il suo umorismo e la critica al capitalismo incontrollato, mentre Starfield è ambientato in un mondo più serio e realistico. Tuttavia, chi ha giocato la space opera di Bethesda potrebbe divertirsi non poco nel recuperare il prodotto di Obsidian Entertainment.

Mass Effect

Se siete alla ricerca di un gioco di ruolo a tema spaziale dopo aver concluso Starfield, la saga di Mass Effect saprà proporvi un'esperienza di gioco ricca e coinvolgente. Come in Starfield, avremo la possibilità di un'ampia personalizzazione del personaggio, con focus su aspetto, abilità e arsenale.

In più, ritroveremo la narrazione interattiva, in cui le decisioni prese dal giocatore possono avere un impatto significativo sulla trama del gioco. Non rinunceremo, inoltre, all’esplorazione, un caposaldo di Mass Effect, che poggia su un universo dettagliato e una grafica di alta qualità.