6 giochi con i draghi per festeggiare l'Anno del Drago, da Spyro a Skyrim

Per l'astrologia cinese il 2024 corrisponde all'Anno del Drago, creatura che in Cina viene associata a forza, salute, fortuna e armonia. Quale miglior modo per festeggiare questo evento se non riscoprendo alcuni grandi giochi che vedono proprio dei draghi in ruoli centrali, siano essi protagonisti, alleati o nemici?

Di seguito eccovi 6 giochi con i draghi perfetti per questa ricorrenza: li avete giocati tutti?

Dragon Age

La serie di Dragon Age ruota da sempre attorno a queste figure fantastiche, al punto che le copertine di ogni gioco sono incentrate sulla sagoma di un drago. La loro presenza è costante nel corso di tutti i giochi della serie, specie nel primo episodio, Dragon Age Origins, dove il nemico principale, l'Arcidemone, ha le sembianze proprio di un drago. Inutile dire che queste creature sono anche tra le più potenti e temibili da affrontare in battaglia, richiedendo un'attenta pianificazione e un party ben sviluppato per essere abbattute. Chissà se nel full reveal di Dragon Age Dreadwolf atteso per l'estate 2024 farà la sua comparsa anche un temibile dragone.

Dragon's Dogma

Dragon Quest

Come dimenticare l'inizio dell'originaledi? Il nostro villaggio viene attaccato da un temibile, essere la cui comparsa è il preludio all'apocalisse.Oltre a distruggere ciò che lo circonda, il mostro ruba anche il cuore al nostro personaggio che continua però a vivere: si rivela dunque essere un, il prescelto destinato a combattere e sconfiggere il drago così da scongiurare la fine del mondo. Aspettiamoci epici scontri con possenti dragoni anche nell'atteso, che riporta in scena il brand dal 22 marzo 2024 dopo una lunga assenza.

Altro brand che, proprio come Dragon Age, vede nei draghi la propria figura di riferimento. L'originale Dragon Quest del 1986 aveva come boss finale un drago blu, al centro di una battaglia tanto ardua quanto fonte di enormi soddisfazioni una volta superata, ricordata ancora oggi come uno dei momenti più iconici della serie oggi in forza a Square Enix. Da quel momento i draghi continueranno ad essere un elemento ricorrente nel franchise e non solo come nemici: si pensi ad esempio a Dragon Quest XI, che ci permette di solcare i cieli proprio in groppa a tali creature.

Spyro The Dragon

Non si può parlare di draghi senza citare una delle serie Platform più popolari del panorama videoludico. Spyro The Dragon ha saputo regalare grandi avventure e tanto divertimento ai fan nel corso degli anni, soprattutto grazie alla trilogia originale di Insomniac Games ritornata in auge negli scorsi anni grazie alla Spyro Reignited Trilogy, raccolta imperdibile per tutti gli amanti del draghetto viola. La speranza è di vedere Spyro 4 divenire realtà prima o poi, così da stupire gli appassionati con un altro gioco di grande qualità.

The Elder Scrolls V: Skyrim

I draghi hanno un ruolo cruciale all'interno di The Elder Scrolls V Skyrim: il nostro stesso personaggio è infatti l'ultimo Sangue di Drago (Dovahkiin), esseri nati con il sangue e l'anima di un drago ma con il corpo di un normale essere mortale. Il suo viaggio lo porterà a scontrarsi con Alduin, nemico principale dell'avventura nonché dio nordico della distruzione a capo di tutti i draghi, tra i nemici più comuni tra le terre di Skyrim. Epicità e grandi battaglie sono ciò che caratterizzano l'opera Bethesda, e proprio gli scontri con queste creature sono tra i momenti più coinvolgenti del gioco, assolutamente da non perdere.

World of Warcraft: Dragonflight

Pubblicata nel 2022, Dragonflight è attualmente l'ultima espansione distribuita per l'iconico World of Warcraft e, come suggerisce il nome, vede proprio nei draghi il suo tema principale. Tra le sue novità più rilevanti c'è l'aggiunta di una nuova razza, i Dracthyr, draghi antropomorfi che in combattimento possono anche ricorrere ad attacchi aerei di notevole potenza. Oltre alla forma umanoide, i Dracthyr possono assumere le sembianze di draghi veri e propri e sono stati molto apprezzati da critica e pubblico per via delle novità in ottica gameplay che hanno apportato a World of Warcraft.