5 giochi single player epici usciti su PlayStation Plus nel 2023

Ogni mese il PlayStation Plus offre sempre una nuova gamma di giochi intriganti a tutti gli abbonati al servizio Sony, comprese esperienze single player piuttosto ricche e corpose che intrattengono per diverse decine di ore.

Senza contare i giochi PlayStation Plus Essential, scaricabili solo per trenta giorni, i cataloghi Extra e Premium hanno comunque offerto diverse produzioni di spessore con le quale intrattenersi in ogni momento fino a quando non vengono rimossi dal catalogo. Ve ne citiamo cinque da non perdere:

Devil May Cry 5 Special Edition

L'edizione definitiva di Devil May Cry 5 è stata uno dei primissimi giochi del 2023 offerti dal servizio Sony, già a gennaio, e non si poteva iniziare meglio di così. Oltre ad arricchire il gioco originale con ulteriori contenuti, Devil May Cry 5 Special Edition è uno dei migliori Action hack 'n slash mai prodotti, capace di elevare ulteriormente la tipica giocabilità della serie con un sistema di combattimento ancora più tecnico e frenetico. Se amate il genere allora l'opera Capcom ha tutto ciò che serve per soddisfarvi.

Horizon Forbidden West

La seconda avventura di Aloy è sbarcata sul PS Plus nel febbraio del 2023, esattamente un anno dopo l'originale esordio su PS5 e PS4. Ora non ci sono più scuse per non intrattenersi con l'apprezzato Action/RPG open world di Guerrilla Games, che riprende la formula del gioco originale espandendola ancora di più grazie a nuove Macchine da affrontare ed uno scenario, quello dell'Ovest Proibito, pieno di meraviglie e pericoli. E con una longevità complessiva di tutto rispetto, Horizon Forbidden West ha tutto ciò che serve per tenervi compagnia molto a lungo. Per approfondire, ecco la recensione di Horizon Forbidden West.

Lost Judgment

Il secondo episodio della serie spin-off ambientata nello stesso universo narrativo di Yakuza si è rivelato un seguito davvero degno di nota. Lost Judgment è arrivato su PS Plus nell'agosto del 2023, permettendo a tutti gli abbonati di recuperare l'opera targata Ryu Ga Gotoku Studio pubblicata originariamente nel 2021. L'avventura con protagonista il detective Takayuki Yagami ha tutti gli ingredienti tipici di uno Yakuza: grandi storie, personaggi memorabili, una valanga di contenuti e combattimenti spettacolari. Cosa volere di più?

Ratchet & Clank Rift Apart

E' stata una delle prime esclusive PS5 di spessore, ed il suo arrivo nel Plus a maggio 2023 lo rende ora alla portata di chiunque ed in ogni momento. Ratchet & Clank Rift Apart sfrutta al meglio le capacità tecniche della console Sony di attuale generazione e mescola la tipica giocabilità della serie Insomniac Games con un comparto grafico tecnologicamente all'avanguardia. Il tutto senza dimenticare il tipico stile umoristico ma al tempo stesso epico della serie. Cosa aspettate ad imbarcarvi in quest'avventura in compagnia del dinamico duo?

Sea of Stars

Per gli amanti dei giochi di ruolo 2D vecchia scuola, Sea of Stars è un prodotto assolutamente imperdibile. Sul PS Plus dall'agosto 2023, l'opera targata Sabotage Studio ha conquistato critica e pubblico con uno stile grafico bidimensionale delizioso, scenari evocativi ed un gameplay ben confezionato che rende omaggio ai classici di un tempo. Se ancora non lo avete mai provato, la nostra recensione di Sea of Stars potrebbe spingervi a dargli subito una chance.