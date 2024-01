5 giochi famosissimi ambientati in Italia: non solo Assassin's Creed

Il Bel Paese è senza alcun dubbio una scelta perfetta come ambientazione di un videogioco grazie alle sue città storiche, i suoi monumenti e la sua cultura. Ed ovviamente non sono mancati tanti titoli ambientati in Italia nella loro interezza o anche solo per uno specifico momento dell'avventura.

Vi citiamo di seguito 5 giochi famosi ambientati nel nostro paese, li avete giocati tutti?

Assassin's Creed II e Brotherhood

Forse la serie Ubisoft è l'esempio più famoso ed eclatante tra i giochi ad ambientazione italiana. L'intero Assassin's Creed II si svolge infatti nell'Italia del Rinascimento, permettendoci in particolare di esplorare Firenze e Venezia in ogni dettaglio, togliendo il fiato ai giocatori per la grandissima cura riposta nel ricreare queste storiche realtà. Assassin's Creed Brotherhood è invece ambientato a Roma, città dove la storia di Ezio Auditore entra nel vivo in una delle cornici sceniche più belle mai proposte da tutto il brand targato Ubisoft.

Hitman

La serie di Hitman ha sempre avuto un certo legame con l'Italia: già l'originale Hitman 2 Silent Assassin del 2002 ha visto l'Agente 47 ritiratosi a vita privata come giardiniere di una chiesa siciliana, ma non si è trattato dell'unico excursus del celebre assassino nelle nostre terre. Hitman del 2016 ha infatti un'intera missione ambientata a Sapienza, una città immaginaria del Bel Paese ispirata alla Costiera Amalfitana e al comune ligure di Vernazza. Inutile dirlo: visivamente Sapienza si rivela essere un autentico spettacolo.

Martha Is Dead

L'horror psicologico sviluppato da LKA ha attirato fortemente l'attenzione per le sue tematiche, le sue atmosfere e la sua coinvolgente narrativa. L'intera vicenda si svolge durante gli ultimi anni della Seconda Guerra Mondiale in una città immaginaria della Toscana ancora occupata dai nazisti. L'ambientazione scelta dagli autori ha dato all'intera avventura uno stile e una caratterizzazione ancora più profonda e coinvolgente, merito di una direzione artistica studiata con grande cura ed attenzione in ogni dettaglio.

Uncharted 4 Fine di un Ladro

La serie di Uncharted ci ha portato costantemente in giro per il mondo, soprattutto in maestosi scenari sconosciuti pieni di segreti e pericoli che aspettano soltanto di essere scoperti. Ma ad un certo punto il nostro Nathan Drake si è ritrovato a viaggiare anche verso l'Italia: in Uncharted 4 Fine di un Ladro, infatti, una delle prime fasi dell'avventura è collocata nella villa di una presunta città siciliana tuttavia mai nominata esplicitamente. Nate e suo fratello Sam Drake si ricongiungono a Victor Sullivan infiltrandosi a un'asta del mercato nero, con lo scopo di recuperare la Croce di San Disma. Neanche a dirlo, la situazione precipiterà velocemente, dando vita proprio sulle terre italiane a una delle fasi più coinvolgenti del capolavoro Naughty Dog.

Vampire Survivors

Sviluppato interamente da un italiano, Luca Galante, Vampire Survivors non poteva che essere ambientato all'interno dello stivale. Più nello specifico lo shooter roguelike è collocato nell'Italia rurale del 2021, teatro della lotta della famiglia Belpaese contro le orde demoniache invocate da Draculò. Sullo sfondo di uno scenario italiano piuttosto particolare ha dunque inizio un'avventura frenetica e senza sosta, che non disdegna nemmeno assurdi crossover tra Vampire Survivors e Among Us con cui allietare tutti i fan.