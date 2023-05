5 giochi con un finale deludente: da Days Gone ad Assassin's Creed 3

Di certo, se parliamo di finali brutti non vi verranno mai in mente le ultime sequenze di giochi come The Last Of Us, fatti di personaggi epici e di frasi memorabili che si attaccano al cuore. Ma non tutti i finali riescono con il buco e ci sono anche epiloghi non proprio ben riusciti.

Per questi vi proponiamo la nostra top 5 dei giochi con un finale deludente. Siete d'accordo con le nostre scelte? Fatecelo sapere qui sotto nei commenti. Attenzione: parliamo di finali di videogiochi, quindi quanto riportato di seguito contiene inevitabilmente spoiler sui giochi trattati.

Dying Light

Dying Light è un gioco Action/Adventure in prima persona a sfondo zombie ed incentrato sul parkour. Nel corso della campagna dovrete farvi strada tra orde di non-morti e nemici umani per salvare il mondo da un vaccino incompleto che si rivelerà essere un pretesto per farvi uccidere un uomo che "sa troppo" sulla vera natura della vostra organizzazione. La storia in sé è davvero piacevole ed intrigante ed il gameplay funziona egregiamente, ma il finale lascia davvero a desiderare. Alla fine del climax, quando avete superato QUEL livello di parkour seguiti da miriadi di Notturni e siete finalmente giunti in cima all’edificio per degustare la vostra tanto attesa ed agognata vendetta, vi attende un semplice Quick Time Event per chiudere le danze. Decisamente non il massimo.

Days Gone

In Days Gone si vestono i panni di Deacon St. John, biker fuorilegge alla ricerca della moglie scomparsa e creduta morta. Si parte con un inizio forte e si prosegue con la stessa potenza fino a metà del gioco, fino a quando diventa troppo lungo e zeppo di missioni inutili e fastidiose. Per non parlare del climax discendente. Arrivati all’ultima area del gioco, ci aspetta una boss fight contro Skizzo piuttosto minimalista e senza mordente. Il problema vero è che si prosegue con la morte del villain principale e una risoluzione dei conflitti davvero troppo veloce. Il discorso conclusivo di Deacon attorno al falò e ciò che ne consegue appare un epilogo molto debole e scontato per ciò che l'avventura ha offerto fino a quel momento. Il finale segreto dove O’Brien rivelerà essere un infetto dall'intelletto rimasto intatto e dai poteri sovraumani poteva essere la base per dare il via a Days Gone 2 poi cancellato da Sony, rendendo dunque ancora più inutile questa conclusione.

Detroit Become Human

Quando si parla di giochi a scelta multipla è quasi matematico che almeno uno dei finali non sia all'altezza delle aspettative. È questo anche il caso di Detroit Become Human: di tutti i finali che questo gioco può offrire, uno in particolare che si rivela ben poco sensato. Non è il vero e proprio finale del gioco, ma il momento di poco antecedente, in cui Markus ha la possibilità di tornare indietro e di salvare tutti gli androidi di Jericho dopo essere stato cacciato. La scelta che abbiamo qui è di salvarli, come già detto, oppure di salvare noi stessi. Seppur plasmabile dalle nostre scelte, la storyline di Markus ruota attorno al concetto di proteggere gli androidi sui simili e di permettere alla sua "razza" di essere riconosciuta dal genere umano come senziente. Perché quindi dare al giocatore la possibilità di vedere perire tutti i compagni di Markus dopo una sua specifica decisione?

Outlast

Outlast è noto per essere uno dei giochi horror psicologici più celebri di sempre. Il nostro obbiettivo è di fuggire dalla struttura attraverso esperimenti illegali e folle di pazienti “mutati”. Durante la partita faremo davvero fatica in certe occasioni e spenderemo molto tempo davanti allo schermo, motivo per cui il finale rappresenta l’esperienza più spiacevole del titolo. Dopo ore e ore di fuga riusciamo finalmente ad evadere, ma ad accoglierci non ci sarà la libertà, ma un manipolo di soldati che ci crivelleranno di proiettili e il Walrider dentro di noi.

Assassin's Creed III

In Assassin's Creed III impersoniamo per l’ultima volta Desmond: la trama delle fasi ambientate nel passato non splende di luce propria ma la storia ambientata nel presente è ancora più ingarbugliata. Possiamo ignorarne una gran parte per arrivare al finale: qui Giunone e Minerva ci intratterranno con dialoghi piuttosto pesanti fino a quando avremo l’occasione di salvare la Terra dalla catastrofe solare. E dopo che Desmond appoggia la mano sul globo, Lui muore e il mondo è salvo. Fine. Sicuramente non l'epilogo ideale per l'arco narrativo di Desmond, e sicuramente non quello che meritavano i fan.