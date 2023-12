5 giochi per Game Boy Advance che meriterebbero un bel remake

Sono tanti i giochi per Game Boy Advance che meriterebbero una seconda giovinezza: uno è Mario vs Donkey Kong in uscita a febbraio 2024 su Nintendo Switch ma ci sono altri titoli che a nostro avviso avrebbero bisogno di un remake, noi ne abbiamo selezionati cinque. Siete d'accordo con questa top 5? Fatecelo sapere qui sotto nei commenti.

Wario Land 4

Platform uscito nel 2001, Wario Land 4 riscosse un discreto successo all'epoca ma non riuscì a raggiungere i numeri del primo Wario Land e sopratutto di Wario Land 3. Resta comunque un platform 2D di altissimo profilo che oggi potrebbe rivivere con una veste grafica rinnovata e alcuni ritocchi al gameplay per renderlo meno legnoso e più scorrevole. Anche se, negli ultimi anni 20 anni, i giochi di Wario "da solista" hanno sempre faticato e l'antagonista di Mario sembra funzionare meglio nei titoli della serie WarioWare.

The Legend Of Zelda The Minish Cap

Per quanto possa sembrare un titolo "minore" nella sconfinata serie Nintendo, The Legend Of Zelda The Minish Cap ricopre in realtà un ruolo fondamentale nella trama della saga dal momento che si tratta di un prequel di Four Swords, con gli avvenimenti narrati che si posizionano dopo quelli di Skyward Sword. Oggi, The Minish Cap avrebbe bisogno di un aggiornamento grafico e di uno svecchiamento per alcune meccaniche di esplorazione e al combat system.

Metroid Fusion

Un remake di Fusion stile Metroid Dread sarebbe un sogno, non trovate? Il sogno è quello di un Metroidvania 2.5D che riprenda la storia di Fusion aggiornandone le meccaniche di gioco, nell'originale sin troppo simili a quelle di Super Metroid (e non che questo sia necessariamente un male, anzi). Chissà, potrebbe essere un buon antipasto in attesa dello scomparso Metroid Prime 4.

Astro Boy Omega Factor

Nel 2004 assistiamo ad un rilancio di Astro Boy, che torna sugli schermi televisivi con un nuovo anime e un videogioco, in questo caso un picchiaduro a scorrimento/run n gun sviluppato da Treasure. Oggi forse Astro Boy non è più in voga come un tempo e un gioco dedicato a questo personaggio potrebbe non riscuotere il successo sperato, ma noi siamo degli inguaribili nostalgici e continuiamo a tenere le dita incrociate per un remake 2D rigorosamente in Pixel Art.

Ninja Five-O

, si tratta di un action game a scorrimento orizzontale che ricorda i grandi classici del genere come Ninja Gaiden, Shadow of the Ninja e Shinobi, con un pizzico di Contra.Protagonista, un ninja armato fino ai denti pronto a tutto pur di vendicare l'onore della propria famiglia. Ninja Five-O non ha riscosso il successo sperato ed è uno dei giochi più rari del catalogo GBA.